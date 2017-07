Menos violencia con marihuana legal

Estados Unidos podría tener una herramienta para reducir la violencia del narco mexicano, y no es un muro fronterizo.

Las leyes locales que permiten la mariguana legal han provocado la caída de la violencia de hasta 12.5 por ciento y 40.6 por ciento en los homicidios relacionados con drogas en la frontera con México, según un estudio publicado por The Economic Journal.







Desde que en 1996, cuando empezaron a implementarse las leyes de uso medicinal, la violencia ha disminuido en los condados ubicados a menos de 350 kilómetros de la frontera sur.







"La descriminalización de la producción y distribución de mariguana lleva a una reducción del crimen violento en mercados que son tradicionalmente controlados por organizaciones mexicanas", señalan los autores del texto, los economistas Evelina Gavrilova y Floris Zoutman, y el sociólogo Takuma Kamada.







El texto no desglosa la información por estado, pero utiliza bases de datos del FBI, las cuales proporcionan ejemplos claros a partir de la introducción de leyes a favor de la mariguana legal.







"En Estados Unidos la mariguana médica, y subsecuentemente la industria de la mariguana legal en Colorado y otros Estados se ha mantenido fuera del control de las organizaciones de tráfico de drogas", comentan los autores en entrevista con REFORMA.







Los investigadores agregan que esta medida ha permitido que los competidores lícitos reemplacen a los ilícitos y violentos en el mercado de la mariguana.







Aunque la violencia en México no fue parte directa del trabajo, los investigadores advierten que las políticas relacionadas con el cannabis deben tomar en cuenta este aspecto.







"Los políticos mexicanos deben ser muy cuidadosos para asegurarse de que la producción descriminalizada de mariguana no caiga en las manos de las organizaciones de tráfico de droga", alertan.







Además, señalan en el estudio, con el inicio de la implementación de legislaciones que permiten el uso recreativo de la hierba, los efectos podrían ser más grandes, e incluso podrían sacar completamente al narcotráfico del mercado de la mariguana.







Pese a la disminución de casos de violencia, advierten, es imposible saber si la descriminalización de otras sustancias prohibidas tendrá el mismo efecto.







"Confiamos en que quitarle una fuente de ingresos a las organizaciones criminales resultaría en un decrecimiento en la violencia sistémica de drogas, pero no sabemos si esto tendrá más peso que sus efectos farmacológicos", agregaron.