Trump da una paliza a la CNN en Twitter

A dos jornadas del Día de la Independencia, símbolo de la unidad de los americanos, Donald Trump ha creado su propio espectáculo de fuegos de artificio e inquina política. EE UU, un país ya casi curado de espantos con los tuits de su presidente pero en constante renovación del nivel de perplejidad, ha asistido este domingo a la publicación por parte de Trump de un vídeomontaje en su Twitter personal en el que el máximo dignatario de la nación aparece como un matón de vodevil golpeando junto a un ring a una persona con el logo de la cadena CNN superpuesto a su cabeza.

Es decir: la imagen fictica del presidente dándole una paliza a un periodista de un medio de comunicación crítico, sector que Trump ha categorizado como"enemigo del pueblo americano".

El tuit se ha viralizado y ha pasado de inmediato del terreno de lo absurdo o cómico al de la crispación política, clima que el presidente abona sistemáticamente, convencido de que la clave que lo llevó a la Casa Blanca y que puede sostenerlo en el poder es la transformación de la política nacional en una permanente reyerta-espectáculo entre su América popular y la América de las élites, encarnada según él por el statu quo político de Washington y los medios de masas. Trump concibe su presidencia como un combate de lucha libre americana. Un show impostado que excita al público y en el que se debe tomar partido por un luchador: en este caso, el presidente frente a CNN o The New York Times o The Washington Post..., o sintetizando en su jerga: los fake media, o medios mendaces. Fiel a su esquema de pelea de patio de colegio, este domingo por la tarde tuiteaba, reafirmándose en su videomensaje contra CNN y generalizándolo a toda publicación incómoda: "Los medios deshonestos NUNCA nos apartarán de cumplir nuestros objetivos en beneficio de nuestro GRAN PUEBLO AMERICANO".

CNN ha reaccionado al grotesco video de la mañana con un comunicado. "Es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra periodistas". "En lugar de preparar su viaje al extranjero, su primer encuentro con Vladimir Putin, las relaciones con Corea del Norte y trabajar en su proyecto de ley de sanidad pública, se implica en comportamientos infantiles muy por debajo de la dignidad de su cargo", subraya la cadena. Antes de publicar este comunicado, el equipo de relaciones públicas de CNN había respondido al presidente a través de la red social Twitter citando las palabras de su propia subsecretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, que decía hace solo tres días: "El presidente de ninguna manera o forma alguna ha promovido o alentado la violencia, sino todo lo contrario".