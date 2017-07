Trump golpea a personaje de CNN en video

En el más reciente episodio de enfrentamientos con la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta mañana en su cuenta de Twitter publica un vídeo en el que se le ve golpeando a un personaje que representa a la cadena de noticias CNN acompañado con los hashtags #FraudNewsCNN #FNN.



El vídeo ha generado reacciones en redes sociales que reprueban que el presidente de Estados Unidos incite a la violencia física contra miembros de la prensa.



El sábado, el magnate dijo en otro tuit que su uso de redes sociales "no es Presidencial", sino un uso "moderno de la presidencia".



Desde su campaña electoral, Trump ha acusado a los medios de comunicación que son críticos con él de difundir "fake news" (noticias falsas). Entre los principales objetivos de sus ataques están la cadena CNN y el diario The New York Times.



El jueves pasado, el magnate inició una campaña de insultos contra Joe Scarborough y Mika Brzezinski, presentadores del programa de televisión "Morning Joe".



La Casa Blanca ha defendido el proceder de Trump argumentando que "es un presidente que combate fuego con fuego".