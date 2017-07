Asaltan a vlogger y a banda musical

Equipo fotográfico, una camioneta, instrumentos musicales y hasta trajes de banda, fueron robados a punta de pistola a una joven fotógrafa y vlogguer llamada Lily Alvel y a la banda Imperio de Sinaloa mientras hacían una sesión de fotos junto a las vías, entre Irrigación y el Eje Nororiente.



El asalto se llevó a cabo con lujo de violencia, pues incluso le dispararon a ella aunque no atinaron y golpearon a uno de los integrantes de la banda musical.



La vlogguer transmitió en vivo desde su Facebook el pasado viernes 30 de junio, unas horas después de haber sido asaltados, para reportar el asalto y pedir a la ciudadanía estar atenta para ayudar en la recuperación de sus pertenencias.



Lily explicó en su video que a las 10 de la mañana de ese viernes, ella y los integrantes de la banda acudieron al sitio, que queda muy cerca del cruce de la vía con el Eje Nororiente, a unos metros de la plaza comercial.



Dejaron la camioneta Caravan, verde oscuro, en una parte alta, mientras ellos bajaron a tomar las fotografías, cuando de pronto salieron dos jóvenes de no más de 17 años -según relató-, pasaron junto a la camioneta y siguieron de largo.



Minutos más tarde regresaron, pero ahora acompañados por otro hombre en motocicleta, y se dirigieron directamente hacia ellos; el motociclista sacó una pistola, cortó cartucho y comenzó a gritarles con groserías, que se trataba de un asalto.



“Nos quedamos en shock, no sabíamos qué estaba pasando y mientras nos decían: tírense al piso”, expresó la vlogger.



Relató que como traía su cámara colgada al cuello, intentó quitársela para entregarla, pero el hombre armado se alteró y fue el momento en el que le disparó aunque afortunadamente no hizo blanco en ella, sino en un árbol al lado.



Uno de los integrantes de la banda entró en shock y se quedó parado aunque los asaltantes les exigían que se tiraran al suelo, por lo que lo golpearon y cayó de rodillas.



Ya que los sometieron a todos, finalmente los ladrones les quitaron todas sus pertenencias, subieron en la camioneta y huyeron del lugar.



En entrevista con AM, Lily relató que salieron a la avenida y pidieron ayuda a un taxista, quien les prestó su celular y pudieron llamar a la Policía, la que tardó en llegar y les recomendó poner su denuncia en el Ministerio Público, lo cual hicieron ese mismo día.



En el asalto se llevaron el equipo fotográfico de Lily: cámaras, lentes, tripiés, luces, entre otras cosas, valuado entre 70 y 80 mil pesos; además de instrumentos musicales: tuba, acordeón, bajo, sexto; y trajes de la banda Imperio de Sinaloa, que se día se presentaría en la Feria de Acámbaro.



La camioneta Caravan, verde oscuro, con un golpe en la puerta, es propiedad de uno de los integrantes de la banda.