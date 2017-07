A sus órdenes Ramón

El Cabildo alineado

Ya puede quitarse la sospecha de que a los regidores panistas, síndicos y alcalde de Celaya mantienen la unidad, pese a sus diferencias. Todos, sin excepción, dan prueba de que votan más por obligación que por convencimiento.



Los panistas no disimulan que apoyan decisiones de acuerdo a instrucciones que reciben en reuniones secretas, coordinadas por funcionarios del Gobierno del Estado. Luego se presentan a las comisiones de Ayuntamiento nomás a aprobar o rechazar lo que les dijeron. El viernes cuando votaban la venta de terrenos aprobados esta semana por la Comisión de Hacienda, un “error humano”, como lo calificó Ramón Lemus, exhibió oootra vez que no cuestionan las instrucciones, solo obedecen.



Cuando la síndica María Eugenia Mosqueda leía los dictámenes presentados al Ayuntamiento, precisó que el comprador José Alberto Montoya cobraría de contado la venta del predio ubicado en el ejido Rincón de Tamayo por la cantidad de nueve millones 612 mil 350 pesos. De inmediato las regidoras Hilda Samaniego, y Montserrat Vázquez cuestionaron por qué en Comisión se aprobaron pagos en mensualidades y en especie.



La Síndica volteaba para todos lados a ver si alguien la sacaba del apuro hasta que el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, dijo que fue un error. Los panistas ni pío dijeron y ya estaban con la mano casi alzada para aprobar todo, aunque ni sepan de qué se trata.



La “obediencia” de los panistas fue doblemente exhibida cuando la priísta Montserrat tomó la palabra y se lanzó con todo contra el jefe de los panistas, Ramón Lemus, quien la semana pasada señaló que aunque no le parezca a la oposición, el PAN gobierna.







Voto sin pensar



Y si con el ejemplo de los terrenos sigue la duda de que a los panistas del Ayuntamiento de Celaya les dan línea, va otra. El Congreso del Estado pidió al Municipio una opinión positiva al proyecto de reforma a la Constitución del Estado para la creación de una Fiscalía General que sustituiría a la Procuraduría de Justicia. Los priístas emitieron opinión negativa. Montserrat Vázquez fue tajante, si como procurador Carlos Zamarripa ha dejado mucho que desear y no ha actualizado su estrategia para revertir esto, no se espera ninguna mejoría como Fiscal.



La regidora pidió a los panistas a unirse a su postura. Incluso el priísta Jorge Montes advirtió que ellos ya habían fijado también una postura negativa y dudó que alguien se atreviera a apoyar al Procurador para Fiscal.



Pues resulta al momento de votar, todos los panistas votaron a favor de candidatear a Zamarripa.

Cómplices ¿de quién?



Hay otros regidores de los no panistas que de plano parece que nada más van a calentar la silla que tanto nos cuesta pagar a los celayenses. Esos que ni para bien ni para mal levantan la voz. Y que si bien no siempre le hacen segunda a los panistas, prefieren estar callados y no meterse en problemas.



Entre ellos figura la regidora del Partido Verde, Blanca Elena González; el de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre; el declarado independiente, Ynés Piña, y la priísta, Eloisa Cholico. Estos no representan abiertamente un aliado para los panistas, pero tampoco un problema. A veces votan con ellos, a veces contra ellos, pero nunca fijan una postura contundente.

La unidosis



Más de 200 trabajadores del Hospital General de Celaya revelaron esta semana una serie de irregularidades que hay en el nosocomio e incluso amenazaron con paro de labores. Es cierto que los problemas con el director Luis Manuel Valdés Martínez vienen desde hace tiempo, pero esta vez les colmó la paciencia al menos una tercera parte del personal que envió una carta con firmas al Secretario de Salud del Estado.



La protesta fue contra el sistema de unidosis que, de acuerdo a ellos, no ha funcionado.



Este nuevo sistema permitirá ahorrar millones de pesos a la Secretaría de Salud de Guanajuato, ya que al paciente sólo se le dará la dosis del medicamento que le recetó el médico.



El área de Enfermería es la que más ha sufrido con este nuevo sistema, ya que todo el proceso lo tienen que hacer de forma manual y las quejas de los pacientes son contra ellos. Estas quejas destaparon que la empresa Dimesa no cumple el contrato. Dimesa tiene como responsabilidad entregar y administrar las unidosis.



Esta empresa no es la primera vez que aparece como incumplida, ya que se le ha señalado por ser una de las consentidas del actual gobierno panista en temas de salud y ser favorecida en diversas licitaciones. Desde la Secretaría de Salud dicen que esta empresa cumple con todas las normas y tienen un complejo proceso de administración de medicamento. La gran pregunta es por qué las enfermeras del Hospital General están haciendo el trabajo que se supondría le tocaría a Dimesa.



Con todo este problema, los trabajadores también destaparon la falta de medicamento, equipo y médicos especializados de uno de los hospitales más grandes del estado.

Parece campaña



Paulo Bañuelos Rosales el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural cumplió el viernes 58 años y se armó el festejo “sorpresa” en Celaya en el “Salón Social Los Pinos”.



Ahí reunió a los alcaldes Antonio Arredondo Muñoz de Salamanca; Enrique Arreola de Tarimoro; Ramón Lemus de Celaya; Manuel Granados Guzmán de Valle de Santiago, Jorge Ortíz Ortega de Moroleón y Hugo Estefanía de Cortazar. Además a funcionarios como Rolando Fortino Alcántar Rojas, subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político y a algunos líderes de colonias de Celaya como Los Pinos, San Juanico, Zona de Oro o Girasoles.



Según observadores políticos, más que festejo de cumpleaños del Secretario fue el inicio de su campaña por la Alcaldía de Celaya.

PRI, fractura en puerta



En el PRI viene también el guiso de la contienda interna para tener candidatos al 2018.



Que los priístas elijan a su ‘gallo’ a Gobernador, puso sobre la mesa el senador Gerardo Sánchez García durante la Asamblea del viernes en Guanajuato, previa a la Asamblea Nacional de agosto.



“El método de elección es lo mejor para definir quién debe ser la candidata o candidato a Gobernador, es donde se demuestra lo que la militancia pide, además de que la pluralidad tendrá carta abierta para participar, es la cancha pareja para quienes tienen aspiraciones”, expresó el exlíder nacional de la CNC.



Gerardo se adelanta a sus adversarios, confiado en tener el control interno del partido, como lo demostró en esa asamblea en la que lo vitorearon sus seguidores.



El dirigente estatal que él apadrinó, Santiago García, ganó una elección interna en abril de 2014 y lo hizo con ventaja cómoda. Además son ellos los que trabajaron la campaña de afiliación de militantes.



Pero para sus adversarios, como el senador Miguel Ángel Chico, el ‘piso no está parejo’ para ir a una elección. Más de uno cree que no trae todas las canicas consigo en el Comité Ejecutivo Nacional si se trata de un registro único, y por eso presionará hasta donde pueda por una contienda interna abierta.



En Guanajuato históricamente, el PRI ha registrado un solo candidato. Eso hace pensar que una contienda interna sería casi imposible.



Pero el tradicional ‘dedazo’ ya no es tan sencillo, ¿qué tomarán en cuenta para eso, cómo evitar heridos? Ya recordamos el bloque cenecista en 2012 tomando las instalaciones del partido estatal -que en ese entonces no controlaban- molestos por la definición de la lista de candidatos a diputados locales.



La nueva delegada del Comité Nacional del PRI, la chihuahuense Graciela Ortiz, pisó Guanajuato el jueves para reunirse con liderazgos del partido y acordar que ya viene la renovación de los consejos políticos municipales y estatal, donde también se ratifican a los candidatos a cargos públicos. Pero en esa primera cita no acudió Sánchez García. La Senadora ya no pudo estar el viernes en la asamblea.



El viernes Gerardo Sánchez se pronunció también por las alianzas electorales con otros partidos y por una reforma de estatutos para que el Comité Nacional no tenga que aprobar la renovación de los órganos de dirección en municipios y el Estado, pues en Guanajuato tienen todo atorado, acusó.



La Delegada con fama de experimentada y dura política ya sabe a lo que viene, una tierra donde no sólo la fractura interna es el sello de la casa del tricolor, sino un trabajo y posicionamiento muy pobre.



Por ejemplo en León es hora que no hay un aspirante que levante la mano con la suficiente energía que contagie a la militancia de que es posible competir para ganar, nadie asoma la cabeza y falta un año. Se hablan de cartas como el exsecretario de Ayuntamiento Martín Ortiz, el delegado federal del Trabajo Jaime Kirchner, o apoyar una figura posicionada del Partido Verde, como el regidor Sergio Contreras. El PAN tiene hoy en Guanajuato y León todas las de ganar, pero en política la historia no está escrita.

Encerrona de seguridad y las fracturas legislativas



La reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad, encabezado por Miguel Márquez, se puso ‘caliente’ entre la oposición y el líder de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez.



En la encerrona del pasado miércoles entre las autoridades responsables de la seguridad con algunos diputados locales la nota fueron los ‘dimes y diretes’ entre ellos, en un capítulo más de la pésima relación entre panistas, tricolores y verdes.



La reunión comenzó cordial hasta que el médico-político, Éctor Jaime, prendió mecha. Cuestionó al PRI porque su coordinador, Rigoberto Paredes, dice una cosa en Tribuna y otra en las reuniones privadas, y al Verde por la campaña de espectaculares que están colocando en el corredor industrial en el que hace referencia al problema de inseguridad y violencia en León y Guanajuato.



De inmediato respondió la lideresa Verde, Beatriz Manrique, quien ofreció disculpas a los presentes (autoridades militares, de Policía Federal, Cisen, PGR, Procurador Estatal, Secretario de Gobierno, etc.) por desviar la atención a ese tema y puso la artillería ya no en Éctor Jaime sino en el gobernador Miguel Márquez, a quien le recordó que son oposición, y no pueden renunciar a su deber de señalar.



A Márquez le dijo que del PVEM en la actual y anterior Legislatura no le han regateado un peso para seguridad, todo lo pedido, como la inversión del programa Escudo, ha sido autorizado, la reforma legal para castigar la habitualidad y reincidencia se le aprobó en nueve días, además de un exhorto al Congreso de la Unión y una iniciativa para que aprueben la prisión preventiva a quienes porten armas.



El perredista Isidoro Bazaldúa le siguió con un “ahora sí te pasaste Jaime”, le reclamó que él no está para decirle a la oposición qué debe o no decir, que no pueden ser paleros como si todo estuviera bien.



Márquez tomó la palabra para decir que él también es oposición al Gobierno federal, pero es prudente. Y Éctor otra vez tomó el micrófono para decir que Betty se disculpaba por ella no por él, y que no le habían respondido en qué ayudaban los posicionamientos de la oposición a resolver la inseguridad.



Al final reviró, ”si tengo que pedir disculpas, me disculpo” y el tricolor Rigo Paredes le respondió que había perdido la cuenta en la Legislatura de disculparlo por sus exabruptos contra la oposición. Y el PRI le reiteró a Márquez lo mismo que le dijo el Verde: que están para apoyar en lo que se necesite.



El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Juan Carlos Muñoz, un día después de haber llamado “ignorantes” a los opositores que pedían otra auditoría a Escudo, mejor habló poco y sereno.



El Gobernador cerró con un llamado a todos para aportar lo positivo para enfrentar el serio problema. Y luego Enrique Avilés, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, les presentó un esbozo de la campaña que pretenden en breve lanzar como concientización a los padres de familia.



Se trata de mensajes como los de ¿sabes dónde están tus hijos?, ¿qué traen tus hijos en la mochila?, tablas sobre el impacto que causan las diferentes drogas a la salud, entre otros, para los que se apoyarán no sólo en medios de comunicación, sino en planteles educativos, iglesias, y otros canales directos.



El boletín oficial habla que discutieron estrategias preventivas pero nunca expone el Subsecretario que le pagan por ese tema en la Secretaría de Seguridad del Estado, Marco Antonio Rodríguez Vázquez.