Venta sospechosa

“No hagas cosas buenas que parezcan malas” reza el dicho y al parecer es lo que sucedió recientemente entre algunos regidores y el presidente municipal de Celaya Ramón Lemus (RL) ya que los primeros le reclamaron a RL la urgencia de vender a particulares terrenos municipales de la reserva territorial apresuradamente y a precios muy bajos. Después, cuando los reporteros interrogaron a RL sobre el mismo asunto, éste perdió la compostura y se manifestó disgustado ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. Aunque la intención haya sido buena, la urgencia de la venta resulta por lo menos, sospechosa, y debió comunicarse de un modo más efectivo y convincente.



Y es que como dice otro dicho “La mula no era arisca…” hay que recordar la también muy presurosa venta de los terrenos adyacentes al ahora llamado Parque Lineal entonces nombrado Malecón que Vicente Fox presentó como una “Mega sorpresa” que resultó un Mega fiasco y motivó a que algunos diputados federales investigaran esa operación e informaran que había conflicto de intereses, tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de dos hijos de Martha Sahagún que adquirieron terrenos de esa zona a bajos precios con la intención de obtener grandes ganancias al revenderlos. El parque está abandonado, vandalizado y subutilizado sin lograrse un gran beneficio social.



Otro caso similar es el del fraccionamiento “Riveras del Campestre” que se construyó junto al eje nororiente propiedad de los ex-funcionarios municipales Carlos Aranda, Enrique Olivos y Fermín Molina que obviamente obtuvieron información privilegiada cuando trabajaban para el municipio. De modo que resulta necesario y oportuno el cuestionamiento de los regidores y periodistas a RL, nos representan a los ciudadanos quienes también queremos saber lo relacionado con nuestro municipio. Seguramente que el memorioso lector conoce otros caso similares ocurridos en otras administraciones.



El pésimo antecedente de la famosa “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera así como la casa del Club de Golf de Malinalco de Luis Videgaray son otros ejemplos a nivel federal de los abusos de esos “servidores públicos” que se sirven con la cuchara grande aprovechando su puesto para hacerse de grandes y lujosas mansiones. La propuesta Juarista para que los funcionarios vivan en una honrada medianía no les resulta satisfactoria y su visión patrimonialista de los puestos públicos prevalece.



Estamos ávidos de un verdadero cambio, de conductas apegadas al derecho, de funcionarios honrados, con un modo de vida modesto más cercano a los de las grandes mayorías, alejados de la vana presunción y de los comportamientos monárquicos. Seguramente existen esas personas y hay que ser muy cuidadosos en el momento de emitir nuestro voto para luego no sufrir frustrantes desengaños.