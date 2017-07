Presume Desiree romance con Luismi

Luis Miguel no pierde el tiempo si se trata de buscar compañía y pasarla bien con un nuevo romance de verano.

Y es que todo indica que "El Sol" brilla de nuevo en el amor, pues ha sido captado en Miami al lado de la periodista y presentadora venezolana Desiree Ortiz Salswach, de 34 años.

La conductora ha cantado en Instagram la canción "You Are The Sun, You Are The Rain", de Lionel Richie en un video en el que sólo es captado un atardecer de Miami, pero en el que se escucha también la voz del cantante.

Desiree, quien se presenta como periodista, conductora y amante de los caballos, la moda y la buena gastronomía, ha confirmado a una publicación que conoció al artista hace algunos meses y que la relación entre ellos va por buen camino.

Desiree ha dado pistas de la relación que sostiene con Luis Miguel al subir una imagen en su cuenta de Instagram en la que se ve que ha compartido grandes momentos con el ídolo mexicano de quien Netflix prepara una serie de su vida.

Ayer, la rubia compartió vía Instagram una foto en la que aparece con la gorra del cantante, y al fondo de la imagen nada menos que Luis Miguel recostado en su yate.

"La hora del té...QUILA", fue el mensaje que escribió en la imagen que despertó el interés de las fans del artista.

"Ese noviazgo va viento en popa", "Qué bien acompañada estás" y "Gracias por compartir la foto y mostrar un poco la vida privada de @lmxlm y cómo se ve feliz", fueron algunas reacciones.

Algunas televisoras de Estados Unidos han captado a la pareja saliendo del yate y disfrutando de la vida nocturna de Miami.

"El secreto está en dejarse encontrar. Tú mismo me hiciste entender que yo necesitaba a otra persona... y tenías toda la razón", son mensajes escritos por la venezolana en redes.

Esta nueva amiga sale a la luz, después de que hace unas semanas, Luismi fue captado en Los Ángeles saliendo con otra rubia a cenar.