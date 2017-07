Vuelve a rockear Gene Simmons en México

Se espera que Gene Simmons and his Band llegue a la Ciudad de México para tocar el 30 de octubre en el Pepsi Center WTC, el rockero tendrá 68 años.







Dice que probará que está vigente, que le seguirá siendo fiel a su esposa Shannon Tweed y continuará evitando cualquier tipo de drogas, sobre todo, el cigarro.







En enlace telefónico desde Los Ángeles, el integrante de Kiss explica por qué formó una banda para hacer una gira en solitario por Latinoamérica.







"Hice esta agrupación porque estamos en vacaciones, pero yo no quiero descansar, quiero estar activo y vamos a México, uno de mis países favoritos. Verán que es una agrupación saludable, con músicos expertos y con mucha potencia. Habrá éxitos de Kiss y nadie, pero nadie, se desencantará con mi propuesta.







"Estoy viviendo una época muy saludable, con mucha vida, con mucha actividad. Ya tuve miles de mujeres, ya hice lo que se me dio la gana, ya me destrampé y lo único que he evitado son las drogas y el alcohol, eso te jode. El cigarro ya no se diga, lo evito y no dejo que fumen cerca de mí, el cigarrillo mata, provoca cáncer y no me quiero morir por eso", expresó Gene.







El legendario cantante y músico aseguró que busca tener una vejez activa y sin quejas ni remordimientos.







"Ya tuve sexo todo lo que quise, me comí lo que quise, hice lo quise. Hoy me cuido por convicción. Evito el azúcar, evito comer porquerías. Quiero llegar sano a una edad mayor, y lúcido.







"Si le preguntas a cualquier doctor, te dice que una persona mayor no necesita descansar, sino mantenerse activa para no deprimirse, para no pensar pendejadas... eso quiero, siempre estar alerta y verme bien", indicó la estrella también conocida como The Demon, en su papel de bajista de Kiss.







Tras reclamos de todo tipo en redes sociales, por ser simpatizante del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el rockero israelí nacionalizado estadounidense aseguró que no lamenta haber votado por él y exige respeto a la democracia.







"A quien no le guste, que no le guste... no me interesa lo que piensen. Yo lo conozco, hemos convivido mucho y me parece el ideal en su trabajo. Creo que se trata de respetar lo que sucedió y saber qué tenemos qué hacer.







"No hay que confundir democracia con desprecio. La gente votó, el pueblo eligió y por algo sucedió. A quien no le guste, que se espere a las siguientes elecciones y vote por otro candidato. Yo voto por candidatos, no por partidos. Voté por (George W.) Bush, por (Bill) Clinton... voto por quien considero apropiado", puntualizó.







Simmons dijo que está disfrutando al máximo esta faceta con su propio proyecto, y que nada, como críticos o detractores, le impide disfrutar su show en escena con los guitarrista Phil Shouse y Ryan Cook, el bajista Jeremy Asbrock y el baterista Jarred Pope.