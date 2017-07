Conductores argentinos explotan contra la Liga MX

Deportes

2017-07-03

Ambos periodistas insultaron al futbol mexicano.

"El futbol mexicano es inmirable, no marcan, no defienden, no saben nada”.

En el programa argentino Futbol al Horno, los periodistas Flavio Azarro y Augusto César insultaron a México y a la Liga MX, al hablar de la peor manera sobre el balompié azteca. Azarro dijo que el futbol mexicano era una “cagada total”, y aunque no todos estaban de acuerdo con él, siguió atacando a nuestro país. "El futbol mexicano es inmirable, no marcan, no defienden, no saben nada”, señaló. Augusto César entre risas y burla le siguó el 'juego' a su compañero. "Lo único bueno de México es el Chavo del 8, no existe ese país”, finalizó.