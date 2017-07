Entre lágrimas, Venus gana en Wimbledon tras accidente

Venus Williams debió secarse las lágrimas de sus ojos durante su rueda de prensa el lunes en Wimbledon.

Williams se vio abrumada cuando trató de responder a una pregunta sobre el fatal accidente entre dos vehículos y que, según la policía, la tenista provocó el 9 de junio en Florida. Un pasajero de 78 años en el otro auto murió 13 días después.

La victoria de Williams por 7-6 (7), 6-4 ante Elise Mertens en el All England Club fue el primer partido de la cinco veces campeona de Wimbledon desde el accidente y fue la primera vez que habló públicamente al respecto.

Apenas pudo soltar unas palabras: “Realmente no hay palabras para describir lo devastador que fue esto... sí, me he quedado sin palabras”.

“Digo, estoy...", prosiguió.

Y quedó ahí, sentada y en silencio. Eventualmente, el moderador que estaba a su lado interrumpió la rueda de prensa, permitiéndole a la estadounidense de 37 años que saliera de la sala por un rato. Conversó con su hermana mayor, Isha, antes de volver. Cuando se reanudó la rueda de prensa, el moderador pidió que el tema del accidente no fuese abordado: “Venus quiere responder a un par de preguntas sobre otras cosas. De tenis, quizás”.

Apenas la semana pasada, Williams fue demandada por los herederos del hombre que murió después del accidente. La demanda fue interpuesta un día después de que la policía de Palm Beach Gardens emitió un informe en el que señalaba que Williams causó la colisión.

El debut de la décima preclasificada captó la atención en el primer día del Grand Slam en césped.

También se destacó el inesperado revés de Stan Wawrinka, campeón de tres grandes y finalista del Abierto de Francia hace solo tres semanas atrás. Mermado por una dolencia en la rodilla izquierda, el suizo y tercer cabeza de serie sucumbió 6-4, 3-6, 6-4, 6-1 ante Daniil Medvedev, un ruso de 21 años que asoma en el puesto 49 del ranking y que nunca ganado un partido en las máximas citas.

“No me sentía a gusto”, señaló Wawrinka. “Aparentemente, la hierba no es la mejor superficie para mi rodilla”.

Wawrinka se ha proclamado campeón en cada uno de los otros tres grandes, pero sus experiencias en Wimbledon han sido más amargas: nunca superado los cuartos de final y esta fue la sexta vez que se despide a las primeras de cambio.

No fue el único cabeza de serie afectado por una dolencia en sucumbir. Tras ceder los primeros dos sets, el temperamental australiano Nick Kyrgios (20) se retiró de su partido contra el francés Pierre-Hugues Herbert por una lesión en la cadera.

Dos de los cuatro varones que se han repartido los últimos 14 títulos de Wimbledon solventaron con facilidad sus debuts el lunes: el campeón vigente Andy Murray y Rafael Nadal.

A Murray le preguntaron si podía darle un consejo a Williams.

“Ignoro lo que ocurrió con exactitud. Solo he leído titulares de prensa, en vez de todos los textos sobre lo ocurrido. Pero desde luego que es espantoso cuando algo así ocurre”, dijo. “Estoy seguro que debe ser duro para ellas enfocarse en el tenis en este momento. No sabría qué tipo de consejo podría dar sobre algo así. ... A menos que te haya tocado vivir algo así, no sabría qué hacer”.

Williams no ha sido conminada a presentarse a un juzgado o ha sido acusada de un delito. La policía indicó que no estaba en estaba ebrio, bajo los efectos de las drogas o texteando, pero que manejó su vehículo en dirección al rumbo del auto en el que viajaba una pareja de esposa. Williams, dueña de una residencia cerca del sitio del accidente, dijo a los investigadores que tenía luz verde cuando ingresó a una intersección de seis carriles, pero que se frenó a medio camino por el tráfico y que no pudo ver al otro auto antes de cruzarse su carril.

“Es algo que afecta a cualquier ser humano, y así es con Venus”, dijo el entrenador de Williams David Witt. "Venus es la persona más jovial y (esto es) solo algo fortuito que pudo pasarle a cualquiera en un algún día. Pero busca enfocarse en el tenis. Estoy seguro que le afecta, pero vamos día a día y estamos entrenando bien. Cuando entra a la cancha, su mente se enfoca en el partido, el tenis y ganar en Wimbledon”.

Al consultársele sobre lo difícil que han sido las últimas semanas, Williams respondió: “El tenis sigue siendo el amor de mi vida. Es lo que me da alegría”.

En la cancha número uno, Williams debió esperar durante una interrupción de 33 minutos por la lluvia para ganar su primer encuentro. Dilapidó dos match points antes de que llegara la lluvia. El duelo quedó en suspenso cuando Williams ganaba por 5-3 y estaba 40-40 en el segundo set.

Al reanudarse el partido, la belga Mertens conservó su saque y colocó en 5-4 el parcial. Pero con su servicio, Williams finiquitó la confrontación.

Murray ganó su primer encuentro en esta edición de Wimbledon. El campeón defensor, primero del ranking y cabeza de serie, se impuso 6-1, 6-4, 6-2 al kazajo Alexander Bublik. Murray llegó al torneo tras retirarse de dos encuentros de exhibición por un dolor de cadera.

“Estaba un poco nervioso esta mañana”, comentó. “No había podido hacer todo lo que quería antes de Wimbledon”.

Después de la conquista de su décimo título en la arcilla de Roland Garros, Nadal derrotó 6-1, 6-3, 6-2 al australiano John Millman. El español, segundo del ranking mundial, consiguió su victoria más amplia en Wimbledon, pese a que llegó sin disputado un solo torneo oficial sobre césped.

La checa Petra Kvitova, dos veces monarca en este certamen, también solventó su debut, despachando por 6-3, 6-4 a la sueca Johanna Larsson. Kvitova disputa su primer major desde que fue acuchillada en diciembre por un intruso en su vivienda.

En el cuadro de hombres avanzaron también el croata Marin Cilic (9no), el japonés Kei Nishikori (9no), el estadounidense Sam Querrey (24to) y el francés Jo-Wilfried Tsonga (12mo).

Carlos Berlocq sucumbió ante el georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 7-6 (3), 6-1. Otro argentino, Renzo Olivo, fue derrotado por el bosnio Damir Dzumhur por 6-2, 6-0, 6-1.

La paraguaya Verónica Cepede Royg cayó ante la checa Barbora Strycova por 6-3, 6-3.