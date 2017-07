Jugador rechazado por Chivas llega al Porto

El delantero de fuerzas básicas de Santos Laguna, Junior Joao Maleck Robles, fue cedido a préstamo con opción de compra al Porto de Portugal, escuadra con la que ahora deberá reportar para la siguiente temporada.

El atacante con raíces cameruneses es un centro delantero con mucho gol que maneja los dos perfiles dentro y fuera del área.

“El jugador de 18 años de edad arribó a la institución lagunera en 2015, cumpliendo con un proceso con los representativos sub 17 y sub 20 del club”, resalta el comunicado dado a conocer este lunes.

Joao jugaba para las fuerzas básicas de las Chivas, pero fue excluido del Rebaño sin razón alguna.

"No tengo entendido por qué me corrieron, pero son cosas que se dan en el futbol y gracias a dios ahora estoy acá en Santos. Fue el profe 'Pichas' el que me dejo ir. Al principio triste, pero también fue una motivación para tratar de conseguir un sitio en otro equipo", dijo en aquel tiempo el joven mexicano.