Denuncia priísta a Diego Sinhué

El secretario leonés de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, fue denunciado ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) ayer.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, fue quien presentó la denuncia por actos anticipados de campaña, confirmó el presidente del Consejo General del órgano local, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez.

“Es una denuncia en donde señala justamente la posible realización de actos anticipados de campaña y precampaña”, detalló el funcionario electoral, y destacó que la queja se presentó hace unos días y está en etapa de sustanciación. Se espera que en breve se solicite al panista Diego Sinhué, el denunciado, a comparecer.

“Fundamentalmente es por contenidos de la página de Internet que tiene la propia Secretaría y por su presencia en actos públicos”, señaló, y advirtió: “cumpliendo el requisito de las normas legales que es ser cuidadosos, no pedir el voto, no presentar ofertas de campaña y no tener una sobre exposición de su imagen con esa finalidad”.