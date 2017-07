La ayuda ante las lluvias es un proceso ya iniciado en las colonias afectadas, que deben tener paciencia, dijo el alcalde leonés, Héctor López Santillana, pues no tiene "un inventario de colchones, despensas o refrigeradores".

“Es un proceso, ya las labores de limpieza continuaron haciéndose este domingo, este mismo día (lunes) empezamos a hacer la entrega de los apoyos, es el inicio; pedirles a los vecinos la comprensión, no tengo un inventario de colchones, despensas o refrigeradores”, manifestó.

El munícipe aseguró que las entregas ya realizadas solo fueron una primera parte, ante los señalamientos de vecinos de Torremolinos que calificaron de insuficiente la ayuda recibida hasta ahora.

“Las primeras entregas de apoyos que se hicieron el domingo, es de lo que los proveedores tenían en el momento, y pudimos hacer la entrega inmediatamente, pero ya están ordenados los colchones; de acuerdo con los censos, ya también se están buscando las cotizaciones de los refrigeradores, lavadoras y estufas, que es la primera parte”, precisó.

Ayudarán también en Barretos

Respecto al sismo de 3.8 grados en escala Ritcher registrado el viernes en la comunidad de Barretos, el alcalde informó que ya se mandaron ingenieros estructuristas para evaluar daños “y entonces activar el mecanismo para contingencias (...) hecho este dictamen, procederemos a llevar ayuda a las familias”, declaró.

Reportan enfermedades

Además, a cuatro días de que los colonos de Torremolinos sufrieran inundaciones hasta en el interior de sus casas, las infecciones estomacales se han comenzado a manifestar tanto en niños como en adultos, que presentan dolores estomacales, vómito, diarrea e infecciones; a lo que se agregan las pérdidas materiales.

“Estamos esperando los apoyos que nos van a dar, se me descompuso mi lavadora, la compu, un celular... y sabemos que eso no lo van a reponer, pero los colchones ya nos urgen entonces no nos podemos mover a algún centro de salud”, dijo María del Carmen.

A menos de una cuadra de la casa de Carmen, Laura Escobedo declaró que desde la noche del domingo, su hijo de tres años y su niña de uno y medio comenzaron a tener vómito y diarrea.

“Acudimos al DIF para que nos apoyaran con los malestares, pero nos dijeron que tenemos que ir al seguro, más tarde vamos a ir, pero aparte es en camión porque también nos quedamos sin vehículo”, dijo Laura.

Por su parte, la SSG dijo que de inmediato se mandará personal capacitado para atender personalmente este tipo de casos.