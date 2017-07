***BENITO JUÁREZ, YA CASI



En la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desde hace un mes comanda el leonés Roberto Vallejo, registran que el distribuidor Benito Juárez va al 95%.



***ÚLTIMO ESTIRÓN



Ya no se atreven a dar una fecha de término para no quedar mal, y menos con las lluvias, lo que sí es que prometen es echar toda la ‘carne al asador’ y terminar con un dolor de cabeza.



***SAPAL, ACELERAR



En esa misma zona SAPAL está en la fase final de la construcción de la bóveda pluvial que anunció terminar en julio, pero, a decir de los vecinos, el ritmo de la obra uuurge acelerar.

*** DELEGADO ENFOCADO



Para algunos fue sorpresivo el nombramiento del exdiputado local leonés, Roberto Vallejo, como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, pero el joven abogado sabe bien del gran reto que le representa este encargo por ser el sector de la construcción un área especializada ajena a su perfil, y por eso no se distrae en ‘grillas’.

* 2018, NO LO ANOTEN



Para quienes creyeron que ese puesto podría usarlo como trampolín para intentar ser el candidato tricolor a la Alcaldía, o algún otro cargo de elección popular, ya dijo que no. Desde ahorita adelanta que no buscará nada de eso para el 2018, de ser así tendría que dejar en diciembre la Delegación a la que apenas llegó, y eso no está en sus planes inmediatos.

* VISTAZO A OBRAS



Vallejo Rábago dedicó este primer mes a empaparse de las obras de la SCT, en particular se le ha visto dos veces por semana en visita a proyectos prioritarios, y desde hace rato atrasados, como el distribuidor Benito Juárez y la modernización de la carretera Silao-San Felipe.

* SILAO-SAN FELIPE



La vía Silao-San Felipe es estratégica para la conectividad de una región con alta vocación industrial, pero la obra que lleva a cabo la SCT en lo que es una carretera estatal no ha caminado al ritmo esperado. Hoy el avance general de los 10 kilómetros es de un 75%.

* ABRIR UN TRAMO



Esta semana la SCT tiene proyectado abrir el primer tramo de kilómetro y medio que conecta con la carretera federal 45 y que ya era un caos por ser plena zona urbana en Silao.

* LITIGIO EJIDAL



Pero en el siguiente kilómetro la obra está parada por un juicio de amparo del ejido. Ahí es donde la Secretaría de Obra Pública del Estado, que comanda otro leonés, Arturo Durán, tendrá que intervenir para destrabar la liberación de esos derechos de vía y que la obra siga. En el resto de la obra en proceso, SCT tiene que ponerse las pilas para terminarla cuanto antes.

* FERROFÉRICO, POR DESTRABAR



Otro gran pendiente en la cancha del Gobierno federal desde hace muchos años, es concluir el Libramiento Ferroviario de Celaya que tiene el objetivo de evitar el conflicto que genera el paso de 35 trenes en 15 cruceros viales, y que se truncó por falta de recursos.

* INVERSIÓN PRIVADA



En ese proyecto el gobernador Miguel Márquez ha puesto marcaje personal y se dice que en próximos días la subsecretaria de Transporte de la SCT, Yuriria Mascott, haría una visita. El acuerdo es que el proyecto se concluya con la inversión privada de las empresas ferroviarias, Ferromex con unos 2,340 millones de pesos y Kansas otros 1,245 millones.

* ¿Y LA VÍA RÁPIDA?



En la lista de pendientes de infraestructura, el Delegado priísta tiene que poner la Vía Rápida Bicentenario (o puentes en bulevar Morelos) que ya se quedó truncada. Para este año se habían anunciado 130 millones para el puente en Téllez Cruces, pero ya ni eso. Si este año ya no hay recurso los gobiernos de los tres niveles tendrán que cerrar filas para 2018.





*** HOSPITAL CELAYA



Más de 200 trabajadores del Hospital General de Celaya revelaron en la semana una serie de irregularidades que hay en el nosocomio e incluso amenazaron con paro de labores. Una tercera parte del personal envió una carta con firmas al nuevo Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz. La protesta fue contra el sistema de unidosis, que acusan no ha funcionado.

* LA UNIDOSIS



Este sistema lo presumen que es para ahorrar millones a la Secretaría de Salud ya que al paciente sólo se le dará la dosis del medicamento que le recetó el médico, y no más. Pero el área de Enfermería es la que más ha sufrido con este nuevo sistema ya que todo el proceso lo tienen que hacer de forma manual y las quejas de los pacientes son contra ellos.

* EMPRESA EVASIVA



Estas quejas destaparon que la empresa Dimesa no cumple con el contrato. Dimesa tiene como responsabilidad entregar y administrar las unidosis. Esta empresa no es la primera vez que aparece como incumplida, ya que se le ha señalado por ser una de las consentidas del actual gobierno panista en temas de salud y ser favorecida en diversas licitaciones.

* QUEJAS POR ATENDER



Desde la Secretaría de Salud dicen que esta empresa cumple con todas las normas y tienen un complejo proceso de administración de medicamento. La gran pregunta es por qué las enfermeras del Hospital General están haciendo el trabajo que se supondría le tocaría a Dimesa. Además se quejaron de la falta de medicamento, equipo y médicos especializados.





*** EL CUMPLEAÑERO



Paulo Bañuelos Rosales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, cumplió el viernes 58 años y se armó el festejo “sorpresa” en Celaya. Ahí reunió a los alcaldes Antonio Arredondo de Salamanca; Enrique Arreola de Tarimoro; Ramón Lemus de Celaya; Manuel Granados de Valle de Santiago; Jorge Ortiz Ortega de Moroleón, etcétera.

* PARECE CAMPAÑA



Además a funcionarios como Rolando Fortino Alcántar Rojas, subsecretario de Vinculación del Estado y a algunos líderes de colonias de Celaya. Según observadores políticos, más que festejo fue el inicio de su campaña para ser candidato a la Alcaldía.