Corredor Industrial

Va para Torreón

Estimado lector, ¿recuerda el caso de The Chemours Company, aquella inversión que fue expulsada dos veces de Guanajuato por ser una compañía altamente tóxica y contaminante, aunque importante?



De acuerdo con El Siglo de Durango en La Laguna, ésta ya fue recibida con los brazos abiertos, situación que ha dividido opiniones.



La intención inicial era que llegara a Salamanca con una inversión de mil 600 millones de pesos, para construir una planta que fabricara cianuro de sodio. No obstante, los habitantes de la zona y grupos ambientalistas levantaron la voz y mostraron las situaciones adversas que se atraerían con la operación, al final la empresa simplemente no llegó.



Pero hubo un segundo intento para que se instalara en San Luis de la Paz, donde se planteó que la trasnacional produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año.



Gracias a algunas asociaciones civiles, entre ellas la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano, se generaron una serie de acciones que al final impidieron la llegada de la firma americana.



¿Será que ahora la empresa si encontrará cabida en México, o nuevamente grupos de protección de medio ambiente impedirán que las autoridades permitan su llegada?

Productora de “michelines”



Nuevamente Mike Booggs, capitán de Michelín México, anduvo por tierras leonesas. El motivo fue conocer la Escuela de Mantenimiento que la llantera francesa logró concretar en alianza con Juan Carlos López Rodríguez, director del Instituto Estatal de Capacitación (IECA).



La escuela se encuentra en el interior del Centro Especializado de Alta Tecnología del IECA. El plantel de León tiene una superficie de 995 metros cuadrados; estará administrada por personal técnico e instructores de la multinacional.



En cuanto a la inversión, el IECA aportó 6 millones de pesos para su acondicionamiento, mientras que Michelin destinó un millón 200 mil dólares para el equipamiento y su operación.



La escuela cuenta con equipamiento especializado en electricidad, control eléctrico, metrología, hidráulica, mantenimiento industrial, neumática y PLC. El número meta de trabajadores que han pactado para capacitar es de 560 por año.



Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), también estuvo presente en la inauguración del centro y el recorrido por los diversos talleres.

Primer cierre de caja



De acuerdo con datos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, durante el primer semestre del año, el estado de Guanajuato ha registrado la inversión de 792 millones de dólares de empresas, la generación de 2 mil 783 empleos comprometidos, así como 16 proyectos de inversión.



Desde el inicio del sexenio del gobernador Miguel Márquez Marquez a la fecha, se han sumado 273 proyectos con inversiones mayores a los 11 mil 80 millones de dólares.



De acuerdo con Guillermo Romero Pacheco, titular de la Secretaría de Economía del Estado de Guanajuato, hasta ahora de los proyectos negociados con miras a instalarse en Guanajuato, ninguno de ellos ha cancelado el pacto.





Para la agenda

Mañana presentarán oficialmente el Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato (CLUTIG), que es el sexto en su tipo, de este modo sólo quedará pendiente el destinado a logística (hasta ahora se tienen los de automotriz, moda, alimentos y químicos). A pesar de que su construcción no se han anunciado de manera formal, ya se está trabajando desde hace unos meses.



En marzo pasado, la mesa directiva del CLUTIG se definió, en el Tecno Parque Guanajuato.



José Rogelio Rocha García, vicepresidente de la empresa UST Global para México y Latinoamérica, ahora será el titular del grupo.



Para la conformación del clúster se ha contado con el apoyo de expertos franceses, quienes tienen experiencia en PyMEs relacionadas con Tecnologías de Información, en la ciudad de Burdeos, en Francia.