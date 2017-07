Destaca Guanajuato... aunque igual reprueba

Por segundo año consecutivo, Guanajuato es primer lugar nacional en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio. Aunque su calificación de 390 sobre 1,000 puntos todavía es reprobatoria.



Así lo revela el estudio “Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).



El ranking del avance a un año de implementar el Sistema Penal Acusatorio en todo el País registra que Guanajuato es el mejor con 390 puntos en una escala de 0 como lo más bajo y de 1,000 que es el ideal.



“Guanajuato mostró un avance relevante en el proceso de implementación”, señala el estudio.



Le sigue Chihuahua con 388, Baja California 384, Querétaro con 376 y Nuevo León con 373 puntos. En tanto que los peor evaluados son: Sonora, Hidalgo, Campeche, Baja California Sur y Guerrero.



El estudio de 160 páginas incluye un apartado específico de análisis sobre el modelo que se aplica en Guanajuato, con el objetivo de identificar prácticas exitosas para replicar en lo nacional, e identificar áreas de oportunidad que aún dificultan la eficiencia institucional para alcanzar una operación óptima.



“Guanajuato mostró un avance relevante en el proceso de implementación. Este avance se debió, entre otras razones, a las buenas prácticas generadas en materia de simetría institucional, tecnología asociada a la gestión, el uso de medios alternativos de solución de conflictos y un proceso de capacitación integral de los operadores”, señala el análisis.



Añade que “la coordinación es el punto fundamental de partida para una operación óptima del sistema de justicia. En ese sentido, una de las condiciones que llevaron a Guanajuato a tener un avance importante durante el proceso de implementación y que lo ha mantenido a la delantera para la consolidación, son los sólidos mecanismos de vinculación y coordinación que se han generado entre las instituciones operadoras”.



No obstante, apunta que “no existe una plataforma que permita la interconectividad y el intercambio de información entre instituciones”.



En cuanto al Poder Judicial, destaca que los juzgados cuentan con un área de atención al público, la cual es importante para la gestión eficiente de las audiencias.



Pero también observaron que no se llevan a cabo las notificaciones de manera adecuada, existen problemas para el traslado de inculpados (los centros de reclusión no dan salida a tiempo a las personas privadas de la libertad), y hay una deficiente o errónea información sobre el domicilio, el paradero o la identidad de las personas que se deben presentar a la audiencia.





Hay mucho rollo

Respecto a la duración excesiva de las audiencias, el estudio señala una tendencia por parte de los operadores de verter en la audiencia información innecesaria para las distintas etapas procesales.



“Los jueces, por un lado, se protegen contra potenciales recursos de amparo y los MP continúan la inercia del sistema tradicional. Esto genera exposiciones redundantes, sin que el juez intervenga. Es por ello importante que el juez asuma el liderazgo procesal que las normas le confieren, para concentrar audiencias a los objetivos específicos”.

Elogia a defensores

El CIDAC establece también que “como en la mayoría de las entidades federativas, la de-



fensoría pública en el estado de Guanajuato se encuentra en desventaja frente a la Procuraduría y al Poder Judicial”.



“Sin embargo, es una de las defensorías que mayores esfuerzos ha realizado para lograr una simetría institucional con las demás operadoras del sistema de justicia”.



Destaca además que la Defensoría Pública de Guanajuato ha innovado al incorporar en su estructura organizacional, tanto una Unidad de Investigación (con investigadores adscritos), como un área de Servicios Periciales, conformada por peritos en medicina, investigación forense y valuación de bienes, con la posibilidad de delegar peritajes externos, de acuerdo con contratos marco”.



am publicó el sábado que los defensores públicos de Guanajuato atienden en promedio 12 casos al mismo tiempo en el estado, aunque en regiones como la de León la cifra asciende a 38.





Ofrecen una mejor justicia

Galo Carrillo Villalpando, director de Defensoría Pública Penal, dijo que el hecho de que Guanajuato destaque en la implementación del Sistema Penal Acusatorio garantiza el beneficio de una reparación del daño más pronta para los ofendidos y para los inculpados el principio de presunción de inocencia.



El funcionario estatal señaló que la Defensoría Pública Penal destaca a nivel nacional por su capacitación, infraestructura, tecnología y buenas prácticas en la asignación de casos.



Agregó que este logro para el Estado es el resultado del trabajo coordinado que se ha realizado entre el Poder Judicial, Legislativo y el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno.



CIDAC es una institución independiente sin fines de lucro, que realiza investigaciones y presenta propuestas para el desarrollo de México, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la creación de condiciones que propicien el desarrollo económico y social del país.



Para el estudio durante los meses de enero a marzo llevó a cabo la recolección de evidencias, documentos y entrevistas a base de cuestionarios, a todos los estados de la República Mexicana.