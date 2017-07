Otro gobernador bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación en contra del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito.



La investigación deriva de una denuncia interpuesta el pasado mes de abril por un grupo de políticos, quienes señalaron que el gobernador, quien es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha mostrado un enriquecimiento inexplicable desde que tomó posesión del cargo.



La Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF) ejerció la facultad de atracción el pasado 2 de junio al tratarse de un delito probablemente cometido por un funcionario público considerado de alto nivel.



La denuncia, encabezada por el diputado federal del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, y el presidente municipal con licencia de Tepic, Leopoldo Domínguez, incluye al ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, Emiliano Zapata Sandoval Blasco, al ex secretario del ayuntamiento de Tepic, el perredista Rodrigo González Barrios, y al escritor Octavio Campa Bonilla.



En la denuncia se señala que en sus declaraciones patrimoniales al llegar al cargo Sandoval Castañeda aseguraba no tener más que una casa en Guadalajara que compró con un crédito de 2 millones de pesos y ya como gobernador presumió un rancho de gran extensión en el municipio nayarita de San Blas.



Como parte de la denuncia se presentó un video en el que el mismo gobernador invita a conocer parte de su rancho ubicado en la localidad de Aután, donde presumió que tenía un criadero de caballos de alto registro en el que participó también el ahora fallecido cantante Joan Sebastián y Cheque Peña, un intérprete nayarita.