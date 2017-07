Vehículo arrolla varias personas en Boston

Al rededor de 10 personas resultaron heridas luego de que un vehículo las arrollara.

La Policía Estatal de Massachusetts informó que los hechos se dieron cerca del aeropuerto de Lohan, en la ciudad de Boston.

El vehículo interceptó la parada de taxis en Porter Street y Tomahawk Drive.

Aún no se ha informado si el vehículo responsable era un taxi.

