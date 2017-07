Aerolíneas seguirán cobrando por equipaje bajo estas condiciones

En vuelos internacionales con destino a los 19 países con los que México tiene tratados en materia de aviación, podría seguir el cobro de equipaje, pero el resto tendrá que ajustarte a la Ley de Aviación Civil mexicana, por lo que no deberá existir tal.

Estados Unidos y Canadá son algunos con los cuales México sí tiene convenios y en viajes hacia allá, las aerolíneas podrían no eliminar el pago por equipaje documentado, explicó Fernando Gómez, especialista del sector aviación.







En el caso de Estados Unidos, las empresas podrán establecerlos, ya que el convenio contempla que tengan libertad para fijar precios, detalló.







Sin embargo, con los países donde no haya tales, los pasajeros viajarán sin costo alguno con maletas facturadas que pesen hasta 25 kilogramos y si el peso se excede, la empresa determinará los precios que desee, comentó.







Esto debido a que si no hay un convenio de por medio, la ley es quien determina las operaciones.







Aclaró que la ley aplica cuando el vuelo sale de País, pues cuando parte de otra nación, se aplican las reglas del mismo y no las de México.







Gómez también reconoció que las aerolíneas aprovecharán resquicios en los convenios para poder seguir cobrando, aunque deberían cumplir con la ley y no buscar la forma de evitarla.







En los convenios no hay apartados que como tal refieran reglas en materia de equipaje, pero sí exponen que las empresas pueden establecer condiciones que consideren en apego a la libre competencia, añadió Alejandro Zendejas, también especialista del sector.