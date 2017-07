Perspectiva

Hay muchas palabras en castellano y en inglés para definir a una persona que no está en sus cabales. La más popular es loco o “crazy”; lunático o “lunatic”; demente o “mad”.



En el fondo de mi memoria, recuerdo una palabra que aprendí hace medio siglo en una escuela norteamericana: “wacko”. Siempre nos referíamos así a quien no estaba precisamente loco pero actuaba en forma extraña, torcida. Al tiempo reconocemos en la historia la conducta idiota y perversa de personajes como Hitler, Fidel Castro o Nicolás Maduro.



Hoy nos toca ver a Donald Trump, quien debería visitar a un siquiatra antes de que haga estallar el mundo en pedazos. El “crazy gringo” que gobierna Estados Unidos acaba de postear un tuit por lo menos infantil en su concepción; perverso en su intención. Un Trump trajeado, abajo de un cuadrilátero de lucha libre, ataca a un hombre a quien le sustituyeron su cabeza por el emblema de CNN. Trump le pone una golpiza y se levanta como triunfador.



Antes había insultado a los presentadores del programa “Morning Joe” de la cadena MSNBC. Los agravios fueron bajos y misóginos. Ya en días pasados toda la prensa norteamericana y nacional dio cuenta del suceso.



Esta última andanada significa algo más profundo, algo más “wacko”. Un presidente de Estados Unidos jugando como adolescente con su cuenta de Twitter es una vergüenza para Estados Unidos. La prensa, agredida, difamada y hostigada, aprieta ahora la marca sobre quienes pueden tener aún un poco de lucidez: los representantes del Partido Republicano o GOP (Grand Old Party). Como Trump está demente y vive para el show, resulta imposible para los medios tener un diálogo racional con él.



Para sorpresa, los representantes republicanos se hacen tontos, que no ven ni oyen las diatribas de su jefe. O bien lo justifican con ideas retorcidas al decir que es un nuevo tipo de comunicación directa con los electores. Una nueva forma de “ser presidencial”.



Cuando Hitler mandó a las cámaras de gases a millones de judíos, sus compatriotas voltearon hacia otro lado.



Cuando Fidel Castro enclaustraba en la isla al pueblo cubano, fusilaba a quienes se le oponían y encarcelaba a todos sus detractores, México calló. Hoy ni siquiera nos ponemos de acuerdo en condenar la tragedia humana que provoca el chavismo y su representante Nicolás Maduro en Venezuela. Otro loco que somete a su pueblo al sufrimiento del hambre y la enfermedad, siendo ricos. Venezuela está a punto de una guerra interna de consecuencias impredecibles. Todo por un lunático y quienes lo apoyan.



Trump no está solo en sus locuras, lo acompañan los demonios que viven en los ciudadanos blancos sin preparación. Esos republicanos que ignoran por qué el mundo avanza y ellos no.



Hace unos días el New York Times publicó todas las mentiras de Trump desde que arribó al poder. Eran varias páginas de falsedad tras falsedad. Uno imagina que un pueblo desarrollado como el norteamericano no podría tragarse tanta mentira y seguir como si nada. La verdad es otra. Trump es un “bully” picapleitos, ofensivo, misógino e inestable que tiene engatusados a millones. Esperemos que pronto él mismo rompa la cuerda que lo sostiene en el poder.