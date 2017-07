20 años de Misión en Marte

La misión Pathfinder y su vehículo le demostraron a la humanidad hace 20 años que la exploración en Marte no era ciencia ficción y que el sueño de llegar a otro planeta tampoco era una locura.







"El éxito del Pathfinder, el aterrizaje, fue el cumplimiento de un sueño de chico y de un plan profesional que me llevó fuera de mis tierras", cuenta en entrevista Miguel San Martín, ingeniero argentino que fungió como jefe del sistema de Guía, Navegación y Control de la misión.







"La misión principal del Pathfinder no era una misión científica, era una misión para desarrollar nuevas formas económicas de aterrizar en Marte", expresa San Martín.







"Les llamamos 'faster, better and cheaper' (más rápidas, mejores y más baratas)".







San Martín describe su papel en Pathfinder vía telefónica desde el Laboratorio de Propulsión de Jets, en Pasadena, California.







La nave espacial que se envió a Marte en 1997 debió ser guiada mediante cálculos hechos con respecto a las estrellas, para poder apuntar sus antenas correctamente a la Tierra o los paneles solares al Sol.







El equipo de San Martín tomó estos cálculos para que la nave automáticamente prendiera los motores y los dirigiera en la dirección correcta para aterrizar suavemente.







"Es como el cruise control del auto, que lleva la velocidad y la mantiene, es similar a eso, pero un poco más complicado", explica.







En Pathfinder el aterrizaje fue un éxito. El Sojourner, la larva motorizada de la misión, nombrada en honor a la activista afroamericana Sojourner Truth, recorrió tan sólo 100 metros, pero ayudó a captar parte de las 16 mil imágenes obtenidas.







El abuelo de los Rover pesaba 11 kilogramos y era del tamaño de un microondas. El Curiosity, el Rover lanzado en 2012 que aún explora Marte, es del tamaño de un auto pequeño y pesa 900 kilos.







"Podría pasar por arriba y pisarlo como si fuera un mosquito", compara San Martín.







El ingeniero cree que la misión Pathfinder fue clave para formar las bases, técnicas y humanas, de las misiones posteriores a Marte.







"Su sistema de bolsas de aire era muy innovador", relata. "Para nosotros era innovador porque la vez anterior que Estados Unidos había aterrizado en Marte, con la misión Viking en 1976, lo había hecho con un vuelo propulsado, mientras que nosotros, porque no teníamos dinero para poderlo hacer, tuvimos que inventar esta cuestión de las bolsas de aire para hacer algo más económico".







San Martín confiesa que fue una misión llena de riesgos para abaratar costos. Calcula un monto de 350 millones de dólares.







La misión Curiosity costó 2 mil 500 millones.







"Yo estaba en Argentina cuando el Viking aterrizó en Marte y cuando lo vi dije: 'Esto es lo que yo quiero hacer'", anota. "Así que me vine a los Estados Unidos a estudiar, dejé a toda mi familia, mis amigos, sacrifiqué mucho para poder hacer esto".







Tras otros 20 años de ese aterrizaje, su perspectiva del cosmos ha cambiado. Fue co creador del sistema SkyCrane, que le permitió a la misión Curiosity aterrizar en 2012, y ahora busca aterrizar en Europa, la luna de Júpiter.







A estas alturas sí cree que verá humanos andar por la superficie del planeta rojo.







"Hace cinco años yo diría 'no'. Ahora por lo menos la NASA habla de poner un hombre en Marte, se está construyendo un cohete, una nave espacial, así que tengo más fe", confiesa.







"Yo creo que sí, al menos vamos a ver al hombre ponerse en órbita y, si no somos nosotros, serán los chinos".