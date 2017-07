El odio y amor del cuerpo

En la relación con el cuerpo, tanto como el propio como el ajeno, vuelven la irracionalidad y la injusticia en forma de crueldad, que está tan lejos de la relación inteligente, de la reflexión feliz, como el dominio lo está de la libertad.



Se ve en este tiempo una pobreza motriz exhibida por las personas de todas las edades, son varias las causas que lo ocasionan, como la flojera, la desidia, el pretexto. La gente se ha vuelto pasiva, siempre llevando consigo esa especie de vacío, como si les faltara algo para realizar cualquier actividad o no pudieran moverse. Se dicen así mismos que si quieren hacerlo lo hacen, pero ese querer nunca llega.



El odio-amor hacia el cuerpo tiñe toda la civilización moderna. El cuerpo es convertido de nuevo en objeto de burla y rechazo y a la vez es deseado como prohibido, deificado, alienado. Solo la civilización conoce el cuerpo como una cosa que se posee, sólo en la civilización se ha distinguido y separado el cuerpo del espíritu. Ven el cuerpo como un mecanismo móvil: los miembros en sus articulaciones y la carne como relleno del esqueleto. Manejan el cuerpo, tratan sus miembros como si ya estuvieran separados.



Actualmente demasiadas personas no practican ningún tipo de ejercicio físico, menos algún deporte, tendencia que ha ido aumentando en los últimos veinte años. No existe conciencia alguna de que el actual sistema sedentario de vida, es traducido en un deterioro de vida, no existe ninguna preocupación por llevar algún “esfuerzo físico de más”, una mejor alimentación, una cultura distinta, aun sabiendo de antemano que al hacerlo por consecuencia se gana una faceta enorme de ventajas, como el control de peso, quitar una multitud de padecimientos de moda (colesterol, aumento de triglicéridos, diabetes, hipertensión, etc.).



Ya habíamos mencionado en otro artículo en donde puntualizábamos el aumento de obesos en los niños y jóvenes, sin que se presente ningún tipo de interés por la mejora de su estado físico y menos que exista una cultura que se pueda iniciar desde la infancia o en la misma juventud del cuidado del cuerpo, en ese tratar de hacer ejercicio metódicamente, en quitar esos hábitos sedentarios que se han adquirido y con eso provocar un cambio.



Se dice que el deporte es el remedio contra todo vicio, de que es una prevención, pero la mayoría de gente nunca va a llegar a ser un deportista, que se conforme con hacer ejercicio para adquirir un hábito que lo impulse a cambiar, que lo saque de su forma estática, que lo ayude adquirir esa voluntad para bajar de peso, y que experimente ese dolor provocado por el movimiento.



Parece que estamos en el tiempo en donde entre más se come, se mantiene con más vehemencia el no hacer nada.