Baute explota contra Nicolás Maduro

Carlos Baute acusó a Nicolás Maduro, Presidente de su País natal, Venezuela, de tener nexos con el narcotráfico y de causar muertes durante su gobierno.

"Maduro es un insensato, un inculto, un corrupto y un asesino. No creo tener ningún adjetivo calificativo positivo hacia él, no sé si será buen padre. Yo no lo llamo gobierno sino régimen narcocastrista porque también están metidos en el narcotráfico, tanto él como su familia y su círculo de confianza", declaró en entrevista para el diario español ABC.

El cantautor recién lanzó el tema "Vamo' a la Calle", con el cual llama a sus connacionales a protestar contra el gobierno.

Baute, al ser preguntado sobre si ha sufrido represalias por parte de las autoridades, dijo que no puede entrar a su País.

"En alguna ocasión Maduro me ha contestado a través de su canal. Pero la mayor venganza es no poder volver a Venezuela porque me pueden hundir la vida. Estoy en una lista negra en mi País. Si entro en el aeropuerto cualquier cosa me puede pasar. La policía está corrupta y me tienen fichado. Me pueden reventar la vida, la carrera y mi familia", relató.

Baute, quien está de gira por España y reside en Madrid, señaló que por ahora se concentra ayudando desde fuera a través de la fundación Una Medicina para Venezuela.