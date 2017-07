Cristian Castro apenas se casó y ya tiene malas noticias

Cristian Castro confirmó que se separó de la violinista Carol Victoria Urbán, con quien contrajo nupcias por lo civil el pasado 23 de mayo, tras sólo 28 días de matrimonio.



El cantante de "Por Amarte Así" lamentó lo sucedido en una entrevista al programa de televisión argentino El Diario de Mariana.



"Obviamente que estoy consternado, estoy preocupado por eso, pues, porque no es un chiste, Y bueno, ni modo. Está marcada mi vida así", afirmó, "me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces y por el amor, y de pronto no sale que nos llevemos bien, no sale que nos podamos llevar bien.



Castro dijo que él y Urbán no se conocían lo suficiente, lo cual resultó en malentendidos y otros problemas.



"Rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente, una vergüenza. Me avergüenza, sí. Pero si así se va a presentar el destino, y así se van a presentar las cosas, yo cumplí, yo traté de estar bien, y creo que ella también trató de estar bien. Simplemente no se pudo eso", explicó.



Castro pidió matrimonio a Urbán el viernes 5 de mayo, con un anuncio en la portada de la sección Gente, de REFORMA. La pareja tenía previsto celebrar una boda religiosa el próximo año en la Basílica de Guadalupe.



El cantante tuvo dos matrimonios previos: el primero con Gabriela Bo y el segundo con Valeria Liberman.