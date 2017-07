Ed Sheeran se retira... de Twitter

Luego de recibir mensajes agresivos frecuentemente en Twitter, Ed Sheeran decidió abandonar el sitio por completo.



"No lo puedo leer. Entro y lo único que hay son personas diciendo cosas crueles. Twitter es una plataforma que permite eso. Un comentario arruina tu día. Lo que realmente no he podido entender es por qué la gente me odia tanto", dijo el cantante de "Castle on the Hill" al diario The Sun.



El músico dijo que, durante una época, recibió mensajes negativos que le enviaban seguidores de Lady Gaga.



"La base de fans de Lady Gaga leyó una entrevista en la que asumían que estaba hablando sobre ella y comenzaron a odiarme. Y no tenía nada que ver con eso. Así que creo que en Twitter se empiezan a asumir cosas de manera masiva y luego quedas en medio", afirmó.



El británico de 26 años explicó que, en lugar de revisar redes sociales, prefiere hablar con amigos o familiares.



La cuenta de Twitter de Sheeran aún se mantiene activa, pero sólo publica mensajes que se generan a partir de sus publicaciones en Instagram y ocasionalmente promueve videos.