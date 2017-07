Master Chef Australia tiene ganadora...¡Y es mexicana!

Haciendo gala de su herencia culinaria la mexicana Flor Labana, cocinera amateur, ganó el concurso gastronómico de Master Chef, The Chef's Line, televisado por la cadena australiana SBS.



Labana, de 33 años de edad, reside en la comunidad Wiley Park, un suburbio ubicado en la parte sureste de Sidney, la capital de Australia.



Con tacos de canasta, aguachile con tostadas y pepino, unos chilaquiles y una torta de chilaquiles con huevo, Flor Labana conquistó el paladar de los jueces del reality culinario The Chef's Line de Master Chef, donde tuvo que competir con los cocineros profesionales del restaurante El Publico y derrotó a cada uno de ellos en las fases del programa.



Labana es originaria de la Ciudad de México y reside en Australia desde hace siete años, pero su amor por la cocina y su cultura no ha disminuido, por lo que hoy es una gran representante de México y la cocina mexicana en su comunidad.



Al final agradeció a sus contrincantes por la experiencia.