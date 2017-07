Caises sin abasto de medicinas

Mientras autoridades de Salud aseguraron que no hay desabasto de medicamentos, pacientes afirman que cuando buscan abastecer las recetas nunca se las surten completas, por lo que tienen que acudir días después para completar los medicamentos y continuar su tratamiento.

Esperan varias horas

Además de que no se les surten las recetas completas, la gente tiene que formarse en largas filas y muchas veces los doctores les recetan cuatro a cinco medicamentos, pero sólo alcanzan a surtir tres o cuatro, por lo que tienen que regresar días después.

El mayor problema en este caso, los enfrentan quienes tienen un padecimiento crónico como la diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, ya que lo normal es que no cuenten con medicamentos para este tipo enfermedades y acudan a lo largo de toda una semana para abastecerse.

“Cuando no es una cosa es otra. Cuando no te surten toda la receta, te tienes que formar en largas filas o bueno eso se puede pasar, pero que no cuentes con tus medicamentos completos eso afecta tu salud”, dijo una usuaria que se identificó como Julia.

Los usuarios lamentaron que prevalezca esta situación, sobre todo cuando se trata de abastecer las recetas de personas adultas mayores o menores de edad, ya que son segmentos de la población considerados como los más vulnerables.

“Hay gente que no se lleva todas las medicinas y no hay problema, pero cuando se trata de niños o adultos mayores hay que gastar porque para ellos un problema de salud cualquiera, es de tenerse en cuenta”, afirmó José Rafael.

Conocen problemática

Incluso médicos que prestan sus servicios en el Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud (Caises) señalaron que lo normal es que los pacientes nunca surtan por completo las recetas.

“Si se les llegan a recetar cuatro o cinco medicamentos, lo normal es que sólo les den tres o cuatro, casi nunca se llevan la receta completa”, aseguró un doctor que sólo se identifico como Vicente.

AM Express consultó a algunos usuarios de los servicios de salud y coincidieron con otros pacientes, como con personal interno, en el sentido de que las recetas muy difícilmente se surten completas.