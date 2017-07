Regidor guiará a familias para conseguir permisos

Alrededor de 25 familias están siendo afectadas luego de que la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, de Gobierno del Estado, clausurara 8 ladrilleras donde laboraban, ubicadas en Yerbabuena.

Ayer, el regidor del Partido Acción Nacional, Guillermo Torres Saucedo, acudió a la zona, para poder dialogar con ellos y buscar la manera de ayudarlos a que consigan los permisos y puedan reabrir su principal fuente de ingresos.

Y es que, según los afectados, no cuentan con los permisos para quemar el ladrillo, por lo que los hornos no pueden ser utilizados.

Hace 3 semanas fueron clasurados los hornos, afectándolos económicamente por lo que han buscado otros trabajos, pero es muy poco lo que ganan y no siempre tienen.

“Es muy preocupante el que estas personas no puedan laborar en su principal fuente de ingresos que son los ladrillos, por lo que están desesperados al no tener dinero para sus familias y que ninguna dependencia de gobierno esté ayudándolos. De mi parte tendrán todo mi apoyo y me comprometo a guiarlos para que puedan solucionar de la mejor manera esto, primero nos organizaremos para tocar la principal puerta y dialogar con el Gobernador posteriormente con el municipio o las dependencias que sean necesarias”, expresó el regidor del PAN.

Durante la reunión los ladrilleros explicaron que han buscado la manera de ganarse algo de dinero pero no es suficiente para ssostener a los integrantes de sus familias que son más de 100 personas las que están siendo afectadas.

“Solo pedimos que nos dejen trabajar, estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario, este trabajo ya es de generación en generación y ahora nos vienen a quitar nuestro trabajo, con la ayuda del regidor estaremos al pendiente para lo que se requiera y poder sacar los requisitos que nos piden”, dijo uno de los afectados.