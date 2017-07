Davino pide a Gargano pruebas sobre la acusación de Mohamed

El director deportivo del Monterrey, Duilio Davino, señaló que las declaraciones que hizo Walter Gargano sobre Antonio Mohamed se trata de un momento de "calentura".

En una entrevista para un programa de radio el futbolista afirmó que Mohamed le pidió dinero para dejarlo jugar.

Duilio se puso en contacto con el representante del futbolista para aclarar dicha situación.

"No pude hablar con Walter pero nosotros no vamos a poner palabras en la boca del jugador, hay dos soluciones que se retracte o que presente las pruebas con fundamentos", comentó Davino en entrevista para el programa de Jorge Ramos y su banda.

El representante del uruguayo le indicó a Davino que el futbolista se encuentra muy desesperado por no entrar en los planes de juego del equipo.

El ex futbolista aseguró que en su carrera deportiva nunca fue testigo de algún suceso similar.

"No voy a meter las manos al fuego por nadie, las acusaciones son muy graves, Cuando hay jugadores que no entran en los planes del equipo puede existir inconformidad", finalizó.