Paola Longoria rompe récord como reina del raquetbol

La raquetbolista mexicana Paola Longoria se dijo contenta de implantar un nuevo record al ser la número uno por octavo año consecutivo en este deporte al finalizar la actual temporada.

Longoria se encontraba empatada con la estadounidense Michelle Gould con siete temporadas seguidas como número uno mundial, por lo que al conquistar esta última temporada se ubicó en solitario como la mejor.

"Acabo de romper el récord de las ocho temporadas como número uno, es el récord de toda la historia en el raquetbol, justamente este récord lo tenía con siete temporadas la norteamericana Michelle Gould, estábamos empatadas en siete temporadas, sería mi novena, pero hubo un año que no me lo contaron, estoy contenta de que una mexicana y una latina tenga ese récord", compartió en declaraciones difundidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (Conade).

En tanto, Longoria ya comienza a planear la próxima temporada la cual consideró de suma importancia, con tres torneos con selección nacional: Juegos Centroamericanos, clasificatorio al campeonato mundial a celebrarse en Chile y el campeonato mundial de la especialidad, donde buscará poner el nombre de México en alto.

Apuntó que el próximo año es crucial para su disciplina, pues la gente del Comité Olímpico Internacional va a asistir al Mundial en Shangai, China, para que sea considerado deporte olímpico en el 2024; asimismo, espera que la justa veraniega sea albergada por Los Ángeles, Estados Unidos, pues, explicó, en esa nación se juega mucho el raquetbol, y como país tienes también voz y voto para jalar un deporte.

"Me encantaría estar en juegos olímpicos, es una de las cosas, si acabando el ciclo panamericano me dan la noticia de que el raquetbol se puede hacer disciplina olímpica, que ya sea un cien por ciento, pues a trabajar y prepararnos, yo creo que el raquetbol es un deporte muy longevo que si te sabes cuidar puedes llegar, pero también hay que cuidarse y comenzar a hacer unos cambios, como no jugar todos los torneos, bajar un poquito la carga, pero todo eso va a depender de lo que nos vayan informando sobre las decisiones del COI", enfatizó.

Respecto al "Paola Longoria Tour", se dijo feliz pues nunca imaginó que de una fecha se convirtiera en cuatro: San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara y Chihuahua, cada uno de ellos con el nombre de Paola Longoria.

Longoria compartió que está por inaugurar su escuela en San Luis Potosí, pues ya están las instalaciones listas para arrancar este proyecto, es sólo cuestión de meses, dijo, que se dé la noticia del arranque de actividades.

La próxima temporada inicia del 17 al 20 de agosto con el Paola Longoria Experience en su tierra natal, con la cancha portátil dentro de la gira del tour e indicó, se abrió otro torneo en Tijuana, además de que se quedan las mismas fechas de esta misma temporada, más todas las de Estados Unidos.