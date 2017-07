‘Vuela’ Lizardo hacia la comedia

La actriz leonesa Tania Lizardo se alista para ser parte de la nueva telenovela “El Vuelo de la Victoria”.

Como Usumacinta “Cinta”, Lizardo mostrará su lado cómico, además de una que otra habilidad para hablar con los espíritus.

Después de interpretar a una prostituta en “La Doble Vida de Estela Carrillo”, este personaje representa un respiro en su carrera.

“Mi personaje se llama ‘Cinta’ es un personaje con realismo mágico. Va a tener interacción con una niña que se llama Ángela. Nathalie (la directora) siempre maneja esto del realismo mágico y pues es una cosa nueva para mí.

“Yo no tengo dramas, al contrario vengo a darle alegría a la novela; es la parte que no va a tener intensidad, eso es padre porque necesitamos eso ahorita, no tanto drama”, expresó la joven promesa en entrevista con am.

Más que un villano o drama, Tania considera que la comedia es una de las facetas más difíciles en la carrera de un histrión.

“Lo más difícil para una actriz es tomarse las cosas menos en serio, y es lo que voy a hacer con este proyecto.

“Se manejan muchas lecturas con los directores, me refiero a la preparación, en la otra novela fue ir con prostitutas, pero ahora es disfrutarlo, hacerlo más ligero y hay una línea muy delgada entre ser chistoso”, aseguró.

La historia es protagonizada por Paulina Goto, Mane de la Parra y Pablo Montero.

Es dirigida por Nathalie Lartilleux, y tendrá como villanos a Susana Dosamantes y Jorge Poza.

“Cinta” se siente atraída por Mane de la Parra, y su personalidad provocará las risas y la empatía entre el público.

Buena química

Entre los actores de “El Vuelo de la Victoria” existe una camaradería que se notará desde el inicio, comentó la actriz.

“Nos hemos llevado muy bien, hay chicas nuevas, a otras que conocí en CEA (Centro de Educación Artística), y pues lo van a ver. Lo que les puedo decir es que hay mucha diversión con este personaje.

“Van a ver mi entrega al personaje, y con cosas que no esperaban. Como te digo, estoy disfrutando el aquí y el ahora, y estos momentos son más disfrutables”, finalizó Lizardo, cuya invitación para hacer este papel, la recibió directamente por parte de la directora Nathalie Lartilleux.