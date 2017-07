Aseguran 357 taxis ejecutivos ‘piratas’

En lo que va del año el Instituto de Movilidad de Guanajuato ha detenido a 357 taxis ejecutivos que operaban irregularmente en el estado.



“En relación a este tipo de vehículos que se detectaron dando el servicio en forma irregular, al día de hoy tenemos 237 vehículos que fueron detenidos por brindar el servicio de transporte especial ejecutivo sin contar con el permiso correspondiente”.



“Llevamos al día de hoy 120 vehículos detenidos de los cuales cuentan con permiso, pero prestan el servicio en forma diferente a la autorizada; es decir, que ofertan el servicio en la vía pública o hasta en otro tipo de actividades que no están autorizadas por la normatividad”, indicó Juan Carlos Martínez, director del Instituto de Movilidad en Guanajuato.



En redes sociales ayer circularon quejas de conductores de taxis ejecutivos de plataformas como Uber que denunciaban una cacería contra este tipo de servicio, pero el funcionario lo descartó.



“No son operativos específicamente contra este tipo de vehículos que se denominan ‘piratas’, son los operativos que se hacen regularmente por parte de inspectores para supervisar la prestación del servicio en todas la modalidades de competencia estatal”, apuntó.



El mes pasado taxitas tradicionales se manifestaron en León para pedir la intervención de las autoridades estatales para detener a los taxis ejecutivos “piratas”, a quienes acusan de ser una competencia desleal.



Esta semana los taxistas han adelantado que podrían salir nuevamente a las calles, pues consideran que las acciones de las autoridades estatales han sido insuficientes para inhibir la circulación de taxis ejecutivos “piratas”.



“Desconozco la convocatoria, si habrá o no manifestación, pero como lo he comentado a los mismos prestadores de este tipo de servicio, ellos tienen la libertad de hacer su manifestación siempre y cuando se respete el estado de derecho”, aseveró.



“Que no haya manifestaciones contra la norma, que incurran en la violencia o algo así, ellos pueden hacerlo, si se reflejan o no los números que ellos consideren pues son las acciones que nosotros llevamos a cabo, no actuamos a solicitud ni a petición de parte”, finalizó Juan Carlos Martínez.