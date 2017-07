Corredor Industrial

A considerar



Tras una bocanada de especulaciones en asuntos financieros, industriales y políticos, se estima que la industria de autopartes en Guanajuato aumente hasta en un 12%, durante el segundo semestre del año.



La perspectiva formulada por Alfredo Arzola, director del Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto), se basa en que el sector automotriz ha crecido de manera ininterrumpida. En 2011, Guanajuato produjo un promedio de 350 mil unidades, mientras que al extranjero enviaban unidades que sumaban hasta cuatro mil 900 millones de dólares. Al concluir el 2016, la cifra aumentó a 817 mil vehículos, en tanto que las exportaciones de autopartes alcanzó los 17 mil millones. De allí se espera a que se generen 25 mil millones de dólares anuales a partir del año 2020.



En busca de aumentar el número de Pymes en el estado, Conacyt, Claugto y SDES crearon la Red de Desarrollo Tecnológico e Innovación para Proveedores Locales (REDETI), plataforma que presentarán este jueves en el edificio G100.



El objetivo de esta red es formar una vertiente mucho más enfocada a profesionalizar a nuevos proveedores de empresas locales.



En la agenda del programa se considera la participación de Froylan Salas Navarro, director general de Cadenas Productivas de la SDES, Alfredo Arzola, presidente, y Alejandro Arredondo Aguilera, el titular de Compras de Claugto.

Arranque perfecto



Tras haberse cumplido una semana en que BanBajío incursionó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, director de la Bolsa había augurado una semana histórica para comenzar el segundo semestre del año, y no se equivocó.



El Índice de Precios y Cotizaciones -promedio líder de la plaza- rompió por primera vez el techo de 50 mil unidades en operaciones intradía, al avanzar 0.32% respecto a la semana pasada.



Entre las 35 principales emisoras de la plaza que obtuvieron más de 1% de ganancia, se encuentran: Alsea, Cemex, Lala, Televisa y Nemak.



Uno de los objetivos de Oriol Bosch es acrecentar el número de empresas emisoras de acciones en la Bolsa a través de una campaña informativa por diversas zonas de México, a fin de compartir cómo funciona y los beneficios que se tienen al formar parte de la BMV. En su opinión un alto porcentaje de empresas no se aventuran al financiamiento bursátil por desconocimiento.



De las marcas integradas a la Bolsa de Valores, el 90% de ellas provienen de cuatro entidades, el mayor número se encuentran concentradas en Ciudad de México. Sin embargo, trece estados de la República no tienen empresas que participen.

Efecto inverso



Las remesas en México, una de las principales fuentes de divisas del País, muestran buenas cifras. De acuerdo con Banxico, el mes de abril de 2017 registró un crecimiento del 6.2% interanual; en total, las remesas recabaron 8 mil 945.6 millones de dólares, un 6.8% más que los 8 mil 374.7 millones de dólares recibidos entre enero y abril del año pasado.



El año pasado, los envíos acumulados alcanzaron 26 mil 972.4 millones de dólares.

Le entran al futbol



Para cerrar, compartimos una noticia de Jesús Martínez Murguía, el presidente del Club León.



Grupo Prohabitación, dirigida por Gastón Jury Arce, conformará parte del listado de patrocinadores del conjunto veriblanco.



El logotipo de la empresa aparecerá en la playera del equipo, debajo del espacio que ocupa la Cervecería Corona.



La inmobiliaria utilizará su incursión el equipo leonés para anunciar su proyecto de Ciudad Maderas León.



Grupo Prohabitación fue fundada hace más de 30 años en Celaya por Salvador Jury, aunque desde los años noventas empezó a operar en Querétaro.



Además de construir diversos tipos de vivienda, tienen una sociedad con Warner Brothers, la cual les ha permitido entrar a sectores como el hotelero, restaurantero y hasta en construcción de estadios de futbol.



Irapuato, Celaya y San Miguel son las ciudades, además de León, tienen desarrollos residenciales en el estado.