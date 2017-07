***PRI VS. DANIEL



El PRI en León que comanda Denny Méndez presentará hoy una denuncia penal ante la Delegación de la PGR en contra del director de Desarrollo Social del Municipio de León, el panista Daniel Campos.



*DELITOS ELECTORALES



La acusación es por un presunto uso indebido de sus atribuciones y delitos electorales. Esto luego de una declaración en la que dice que su trabajo es para que la ciudadanía siga confiando en el PAN.



*ESTATE QUIETO



Más allá del futuro de la denuncia, el PRI pretende ponerle un ‘estate quieto’ a uno de los operadores principales en León del ‘delfín’ panista a la gubernatura 2018, el secretario Diego Sinhué Rodríguez.

***AZUL, FORO EMPRESARIAL



Con fecha tentativa del 31 de agosto la diputada federal leonesa del PRI, Azul Etcheverry Aranda, alista conjuntamente con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, y ProMéxico, el foro “Modernización del TLCAN: una oportunidad para el Bajío”.



*DE ALTO NIVEL



En el Parque de Innovación de La Salle, en León, está confirmada la presencia de los capitanes del sector empresarial en México, Juan Pablo Castañón, del CCE; y Manuel Herrera, de Concamin; además de reconocidos académicos, para encabezar la discusión en dos paneles: uno sobre “Industria 4.0 y la Cuarta Revolución Industrial”, y el otro de las “Perspectivas de la relación comercial con EUA”.



*SECTORES ESTRATÉGICOS



En ese foro se anunciará la realización de cuatro eventos posteriores enfocados a apoyar la diversificación de mercados en cuatro sectores estratégicos para la región: automotriz, agroalimentario, cuero-calzado y tecnologías de la información y la comunicación.



*CONQUISTAR MERCADOS



El compromiso es el apoyo del organismo ProMéxico para identificar nuevos mercados internacionales a esos sectores productivos a través de los Agregados Comerciales de las Embajadas. De esta serie de eventos se les informará a los socios de Concamin Bajío en su reunión de Consejo Directivo mañana.



***ENCERRONA CONCAMIN



En la reunión de mañana de Concamin Bajío se prevé que su capitán, Ricardo Alaniz Posada, ponga sobre la mesa el tema de las reacciones que ha provocado el desplegado que publicaron de apoyo al Ayuntamiento de León, cuya mayoría repuso el fallo de la licitación de la recolección de la basura quitando la concesión que tenía de dos de las tres zonas de la ciudad la empresa Red Recolector y asignándoselas a PASA.



*RESPALDO A MUNICIPIO



A don Ricardo le interesa insistir que no es una postura personal por ser compañero de partido del alcalde Héctor López Santillana, sino un tema que apoya una mayoría de socios de Concamin Bajío, quienes aplauden que se haya tomado una decisión que representa abonar a la solidez de las finanzas municipales.



*LIMAR ASPEREZAS



También quieren cerrar filas al interior del organismo. Y es que a don Ricardo le sorprendió que de pronto se salió de su grupo interno de WhatsApp el presidente de la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores), Arturo González, quien consideró el desplegado una decisión partidista.



*VOCES CRÍTICAS



Mario Medrano, de la Comisión de Infraestructura; y Raúl Méndez, de Canagraf (Cámara de Artes Gráficas), también pusieron “peros” a la postura de la Concamin. Ellos plantean que no están para aplaudir al Gobierno por hacer su trabajo.



*Y DE RESPALDO



El capitán de los zapateros, Luis Gerardo González, opinó que era justo reconocer a la autoridad cuando tomaba decisiones acertadas, y que el ahorro de millones en la recolección es positivo pues “habrá más recursos para obra pública y para seguridad. Y no soy panista”, les dijo. El líder de los hoteleros, Lalo Bujaidar, también apoyó pero pidió agregar al mensaje empujar a que haya una separación de la basura.

***PRI Y LA DIVERSIDAD



El PRI en León anunció ayer que hará trabajo activo en apoyo de la comunidad LGBTI (lésbico, gay, bisexual y personas transgénero e intersexuales) en la promoción y el respeto de sus derechos. Esas y otras acciones son parte de la chamba de la Secretaría para la Igualdad de Género y la No Discriminación que la dirigencia municipal presentó ayer como una nueva cartera de trabajo partidista.



*APOYO A LGBTI



El proyecto lo empuja la regidora y secretaria general del Comité del PRI en León, Norma López, quien comentó que “desde esta Secretaría se estará apoyando a toda la comunidad LGBTI para que ellos sientan y estén en confianza de que en el partido tenemos las puertas abiertas para todos”.



*VAN A SU MARCHA



A cargo de esa cartera están los jóvenes Sandra Carmona y Tadeo Sánchez, quienes adelantaron que en solidaridad participarán el próximo sábado por la tarde en “La Marcha del Orgullo Gay“ en León. El nuevo órgano del partido atiende temas como la violencia de género y otros de juventud, adultos mayores y migrantes, en coordinación con las secretarías que ya existen para esos grupos de población.



*PLAN DE TRABAJO



Y presentaron cinco líneas de trabajo: capacitar a la militancia y a sociedad en general en los temas de igualdad y no discriminación, dar asistencia legal y psicológica, crear un consejo consultivo con organizaciones que les ayuden a armar una agenda de trabajo, revisar la normatividad municipal en estos temas para proponer mejoras y actividades recreativas y culturales que promueven derechos.

***RELEVO EN DELEGACIÓN



La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Gobierno Federal, cambió de titular en Guanajuato. Se va la delegada Laura Cuevas y llega Víctor Manuel García, abogado queretano con amplia experiencia en defensoría de víctimas al haber participado en la asociación “Desaparecidos Justicia”.

***MEJORA REGULATORIA



El Congreso del Estado convoca para mañana al 2do. Foro de Consulta sobre la iniciativa de Ley para la Mejora Regulatoria en Guanajuato y sus Municipios que presentó el gobernador Miguel Márquez Márquez en abril. Será a las 10 de la mañana en el Parque de Innovación de La Salle, el primero fue el pasado 28 de junio en Celaya.