Niegan perdón a conductor que mató a familia

Un juez de control rechazó la petición de la defensa de Cristóbal Cruz Anguiano para salir en libertad bajo fianza y con la reparación del daño.

Desde el 23 de abril, el imputado enfrenta los delitos de homicidio culposo en agravio de Lilivet y sus dos hijos de dos y siete años, así como de lesiones graves de Ernesto, y de daños causados al vehículo y una malla de protección con que se estrelló el 16 de abril, en la colonia Azteca.

La defensa del imputado pidió que Cristóbal quedara en libertad al reparar el daño depositando 1 millón 200 mil pesos, y pidió a la familia de las víctimas que le otorgaran el perdón al imputado; sin embargo, se negaron a esta petición.

La fiscalía pidió al juez que esta petición fuera anulada a lo que José Juan Villagómez Amezquita, juez de control, atendió, rechazando la solicitud de la suspensión del proceso y detallando que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios.

"No se nos hace justo que estén pidiendo que lo dejen salir, con un perdón no se borra todo", declaró una hermana de Lilivet ante la solicitud, "a nosotros no nos interesa el dinero, lo que queremos es justicia", remató.