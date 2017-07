Se niegan a dar datos por Software espía

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó aprobar un exhorto para solicitar a dependencias del gobierno federal información sobre el malware Pegasus, usado por instancias gubernamentales para espiar a activistas y periodistas, como reveló The New York Times.



Jacqueline Peschard propuso a los integrantes del Comité Coordinador —integrado por la ASF, SFP, Inai, Consejo de la Judicatura y Tribunal Federal de Justicia Administrativa y CPC—, hacer el exhorto para tener más informes de quienes lo tienen, cuánto se ha gastado y cuál es el marco jurídico.



Dijo que además de ser una grave violación al derecho de la privacidad, podría haber también actos de corrupción, como intervenciones telefónicas ilegales, ejercicio ilícito del servicio público o incluso pudiera haber un delito de peculado, porque se pudiera estar utilizando recursos públicos para fines diferentes a los cuales se había adquirido esos programas para intervención telefónica.



El representante del Consejo de la Judicatura, Alfonso Pérez Daza, consideró que para hacer ese exhorto el hecho o delito debe estar relacionado con la materia de corrupción. "Si analizamos y damos lectura a todas las facultes del comité, prácticamente nuestra función no es la operación práctica de los casos concretos", dijo.



Por ello, explicó, que no procede hacer el exhorto a las dependencias gubernamentales.



El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, detalló que son reprobables las intervenciones pero no se cumple el supuesto normativo para emitir un exhorto.



Así, por cinco votos en contra, incluido el de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, ex Procuradora General de la República, se rechazó la propuesta de Comité de Participación Ciudadana del SNA.