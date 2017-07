Acepta Alcalde que inseguridad empeora

El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo reconoció que el problema de la inseguridad cada vez empeora.

Sin embargo, reiteró que el problema es a nivel mundial y corresponde no sólo a su gobierno, sino también al estado y la federación.

“Lamentablemente sí (empeora), pero no es una situación que corresponde solamente al Municipio, corresponde a los órdenes de gobierno y a los diferentes poderes, estamos realizando nuestro mejor esfuerzo.

“Si ustedes se ponen a leer las crónicas nacionales o internacionales, es una situación mundial que se viene atendiendo en todos los medios, son una serie de factores que inciden en problemas de violencia”, expresó.

Agregó que al momento no está a discusión la permanencia del secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez Rivera, en su cargo.

Y agregó que lo dicho por Vázquez Rivera, quien se refirió a que los asesinatos se deben a una limpia entre criminales, es una opinión, en la que no quiso abundar.

Desvirtúa Secretario investigaciones

Las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez Rivera, quien afirmó que las personas asesinadas en Celaya tienen antecedentes penales, desvirtúan las investigaciones del Ministerio Público y juzgan a las personas, sostuvo la regidora priísta Montserrat Vázquez.

“Es lamentable porque está juzgando sin tener la atribución para ello. Tanto la calidad moral de la persona, que hasta donde yo sé, la pena de muerte entre particulares no está permitida en nuestro país y es un delito”.

“Esto no es territorio de nadie, donde se puedan hacer ejecuciones a manera discrecional y no hay justificación, y el objeto del estado es garantizar la seguridad de los habitantes. No es su atribución y desvirtúa desde ahora la integración de la carpeta de investigación”.