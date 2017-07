Sin importar si son delincuentes o no, las autoridades deben detener la ola de asesinatos que padece Guanajuato, y en específico Celaya, pues lo que se están perdiendo son vidas humanas, consideró el presidente de la asociación Ciudadanos por un México Digno, Alfredo Herrera Frías.

Esto luego de que el lunes, el secretario de Seguridad César Vázquez Rivera indicó que todas las víctimas de asesinato registrados en los últimos meses, tenían antecedentes penales, y que se trataba de ajustes de cuentas entre criminales.

“Finalmente todas las víctimas son humanos, nosotros creemos que todos los que han tenido la desgracia de perder la vida en esta ola de violencia, todos tienen familia y por humanidad habrá que intervenir para garantizar la vida.

“No se puede justificar el hecho de que porque son criminales, no importa que pierdan la vida; lo más importante en la sociedad es que se respete un derecho sagrado que es la vida”, explicó.

Indicó que lo que el Gobierno tiene qué resolver, es la causa de que se esté dando esta ola de homicidios.

“¿Qué causa que violentamente algunos celayenses o guanajuatenses estén perdiendo la vida? Eso es lo que tiene que resolver el Gobernador y el Presidente municipal (de Celaya) no justificar; ellos han fallado”, señaló.

Dijo que ni el gobernador Miguel Márquez Márquez ni el alcalde Ramón Lemus han querido reconocer el problema de violencia que se vive en el estado y en la ciudad, y por ello, tampoco ha sido atendido.

“Son unos vaquetones el Gobernador y el Presidente Municipal, porque no trabajan para resolver este problema; ya Guanajuato está en los primeros lugares de pérdidas de vida de manera violenta, eso no se lo perdonamos, al menos la Asociación Ciudadanos por un México Digno no se lo perdona. Lo señalamos con el dedo: responsable; ha violentado los derechos humanos por no atender lo que tiene que atender”, concluyó.