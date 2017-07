Ofertón: se lleva todos los desodorantes en $39.90

Carlos Rocha, residente de la colonia Laguna Florida, en Tamaulipas, aprovechó la oferta ‘de su vida’ y se llevó 235 desodorantes por sólo 39.90 pesos.

La ‘ganga’ se debió a una confusión en la descripción de una oferta en la tienda de autoservicio ‘Arteli’. “Todos los desodorantes AXE 96 o 112 g. varios aromas de 59.90 a sólo 39.90”.

Y no es que Rocha no supiera que se trataba de un error, pero fue la oportunidad ideal para obtener una buena dotación de desodorantes y no sentirse culpable.

Rocha fue avalado por la Procuraduría Federal del Consumidor, que determinó se le respetara el precio.

En tanto, la empresa descontará de la nómina de los empleados encargados de elaborar los anuncios de los anaqueles, los 9 mil pesos, costo total de los desodorantes.