¡Celebra GIFF 20 bien ‘vividos’!

Cumplir 20 años es algo especial. Aunque aún se está ‘en pañales’, comienza a asomarse la madurez y así le pasa al Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que este 2017 festeja dos décadas de su pasión al séptimo arte.

Del 21 al 30 de julio, en San Miguel de Allende y Guanajuato Capital, se vivirá una gran celebración con la exhibición

de 402 películas —de las 3,398 que se recibieron— provenientes de más de 50 países, de las cuales 144 estarán en competencia oficial.

Además, como este año el País Invitado de Honor es Canadá, habrá 150 películas canadienses para celebrar los 150 años de la Confederación del país.

Para Sarah Hoch, la directora ejecutiva del GIFF, estos 20 años no sólo se traducen en fiesta, sino que también significan “hacer una revisión del camino que se ha tomado, los logros, las emociones, el aprendizaje.

Siempre con la firme determinación de contribuir al éxito y profesionalización de todos aquellos que forman parte de la monumental infraestructura del séptimo arte”, dijo ayer en conferencia de prensa para anunciar la programación.

Realidad Virtual

El GIFF tendrá su espacio para las nuevas tecnologías en la industria cinematográfica al producir películas en realidad virtual, con el fin de seguir explorando los nuevos formatos en el séptimo arte.

Roberto Fiesco, Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo presentarán en este marco sus respectivos cortometrajes, además de que habrá una serie de conferencias donde se discutirán diversos ámbitos de la realidad virtual.

Recuerdan a Infante

Y con motivo del centenario del nacimiento de Pedro Infante, icono de la Época de Oro del cine nacional se presentará el texto “Pedro Infante”, en el que se ofrece un panorama revelador de su trayectoria y vida.

HOMENAJES A MUJERES

Isela Vega

Primera Actriz

Películas: “La rabia por dentro” (1962), “Don Juan 67” (1967), “Por mis pistolas” (1968), “El oficio más antigüo del mundo” (1970), “Fin de Fiesta” (1972), “El llanto de la tortuga” (1975), “Celestina” (1976), “La viuda negra” (1977), “Navajeros” (1980), “La Pulquería” (1981), “La ley de Herodes” (1999), “Arráncame la vida” (2008), “El infierno” (2010), “Las Horas Contigo” (2015)

Brigitte Broch

Directora de Arte y Producción

Películas: “Biutiful” (2010), “Babel” (2006), “21 Gramos” (2003), “Romeo + Juliet” (1996), “Amores Perros” (2000), “Moulin Rouge!” (2001).

Anna Roth

Productora

Películas: “Missing” (1982), “Old Gringo” (1989), “Depredador” (1987), “El mañana nunca muere” (1997), “Titanic” (1997), “Traffic” (2000), “Frida” (2002), “Daño Colateral” (2002), y “Hombre en llamas” (2004).

María Estela Fernández

Diseñadora de vestuario

Películas: “Antes que anochezca” (2000), “El crimen del Padre Amaro” (2002), “El infierno” (2010), “Una Chihuahua de Beverly Hills” (2008), “Sólo con tu pareja” (1991), “La Ley de Herodes” (1999), “Kilometro 31” (2006),

“El traspatio” (2009)

Películas

“Brimstone & Glory”

“Panoramas”

“In The Fade”

“Tschick”

“Rumble: The Indians Who Rocked The World”

“Me gusta pero me asusta”

“Humboldt en México. La mirada del explorador”

HOMENAJES INTERNACIONALES

Peter Weir

Director de cine australiano

Películas: “Los coches que se comieron París” (1974), “Picnic en Hanging Rock” (1975), “La última ola” (1977), “La sociedad de los poetas muertos (1989), “Matrimonio de conveniencia” (1990), “El show de Truman” (1998), “Camino a la libertad” (2010).

Fatih Akin

Director de cine alemán

Películas: “Corto y con filo” (1998), “En julio” (2000), “Solino” (2002), “Contra la pared” (2004), “Soul Kitchen” (2009), “New York, I Love You” (2010), “El Padre” (2014), “Tschick” (2016).

Música de aniversario

En Música + Cine, el grupo mexicano Zoé se sumará a los festejos, que en este marco también celebrará dos décadas de existencia.

También se harán conciertos gratuitos en diversas sedes con Rey Pila, Ruido Rosa, Little Jesus, Daniel Dennis, Quiero Club, Juan Cirerol, The Dears, Candy, Apolo, Porter, entre otros.

Busca la programación completa en www.giff.mx