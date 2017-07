Esto le pide Lady Gaga a la humanidad

Lady Gaga defendió a Ed Sheeran luego de que el músico británico abandonara Twitter por recibir mensajes hostiles, algunos de ellos enviados por fans de la cantante.



"Qué artista más increíble y talentoso. Amo a Ed. Se merece todo nuestro amor y respeto, al igual que todos los seres humanos. Deseo que todas las personas en internet sean positivas y amorosas y que formen parte de crear una comunidad en línea que sea amable y que empodere, no cruel y llena de odio.



"No hay ninguna razón para ir contra un artista simplemente por su éxito. Trabajen más duro para ser más amables, todos. Ese debería ser su primer deber ante la humanidad", escribió Gaga en Instagram.



La cantante acompañó su mensaje con una foto en la que aparece junto a Sheeran.



Esta semana, el británico dijo que ya no publicaba mensajes en Twitter debido a los comentarios negativos que recibe en su cuenta.



Recordó que durante una época fue atacado por fans de Gaga, quienes erróneamente creyeron que él había hablado mal de la cantante en una entrevista.



"Asumían que estaba hablando sobre ella y comenzaron a odiarme. Y no tenía nada que ver con eso", lamentó.

What an incredible talented artist I LOVE ED @teddysphotos deserves all our love and respect like all humans do. I wish all people on the internet would be positive and loving and apart of creating an online community that is kind and empowering, not hateful and mean. No reason to tear down an artist simply because they are on top. Work harder to be kinder everybody. That should be your first duty to humanity. Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 12:15 PDT