Los nietos de Cantinflas salen a reclamar lo suyo

Impugnar el testamento de su padre Mario Moreno Ivanova, hijo de Mario Moreno "Cantinflas", no tiene otra razón más que buscar justicia, aseguraron los hijos del difunto.



En conferencia de prensa, los nietos de "El Mimo de México" sostuvieron que Aurora Marbez, a quien su padre nombró como heredera universal, no tiene derecho a ser la única en tomar decisiones sobre el legado de su abuelo.



"Es una decisión que hemos tomado nosotros como nietos de Mario Moreno 'Cantinflas' a tomar lo que por justicia nos pertenece a nosotros", dijo Mario Moreno del Moral.



Aseguraron que, pese a tener una buena relación con Eduardo Moreno Laparade, sobrino de "Cantinflas" con quien Moreno Ivanova tuvo pleitos legales por derechos y regalías de la marca, la impugnación no fue alentada por él.



Además, reiteraron que no buscan pelear por los bienes materiales de su padre, sino poder ser partícipes de lo que en el futuro se haga con el nombre de su abuelo.



"Aquí no estamos yendo por las cosas de mi papá sino por las de mi abuelo, y no las cosas ni materiales ni económicas sino lo sentimental, su imagen, los derechos que se tienen hacia el como personaje y las cosas de valor, la memorabilia, como sus zapatos y su gabardina", agregó Mario.



En la charla con medios, este miércoles por el mediodía, estuvieron presentes Valentina, Mario y Marisa. El ausente fue Gabriel, quien se presume está en situación de calle derivado de sus presuntas adicciones.



Sin embargo, sus hermanos aclararon que su ausencia fue por otros motivos y que los cuatro están de acuerdo en impugnar el testamento.



Expresaron que también les genera dudas la manera en que se leyó la última voluntad de Moreno Ivanova, pues fue sin la presencia de un notario y que los segundos beneficiados, después de Marbez, serán familiares de ella que nada tienen que ver con el legado de "Cantinflas".



"Marisa y Gabriel están dentro del testamento. Están en segundo plano junto con los hijos de "Tita" (Marbez) y lo que queremos es apoyar a Marisa y a Gabriel a que luchemos todos por el legado que nos pertenece de mi abuelo", dijo Mario.