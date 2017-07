Las principales demandas de la ciudadanía a los gobiernos son seguridad pública y empleos. En las mismas campañas políticas estas son las exigencias. Y son demandas de los últimos doce años. Es que lo está pidiendo el ciudadano en Irapuato, en Guanajuato y en todo el país.



Una buena medida de seguridad pública no se entiende sin la participación ciudadana. Solamente con los vecinos unidos, en alerta. En fracciones, colonias y comunidades rurales organizadas, estas medidas serán exitosas.



Los programas de prevención que acertadamente lleva a cabo el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde Ricardo Ortíz Gutiérrez contribuyen a bajar los índices de delincuencia, pero los gobiernos, por sí solos, no podrán con este problema.



Todos comentamos que se tiene que pensar en el fututo, además de todas estas medidas urgentes, como la prevención, policías mejor preparados, mayor coordinación entre las agrupaciones estatales, federales y de la Defensa Nacional. Y pensar en el futuro es trabajar en la parte formativa de los niños y de los adolescentes.



Los trabajos en la formación de ciudadanía responsable inicia en el hogar, con la familia, con los padres y en las escuelas, con los maestros y con los alumnos. Estamos planteando un trabajo a futuro, para que nuestros niños y nuestros jóvenes no se inclinan del lado de la delincuencia y del consumo de drogas o mismo alcoholismo.



El problema de la inseguridad latente, con violencia entre grupos, ya lo tenemos y con la incorporación de la brigada militar esperemos se contribuya a disminuir los índices.



También los diputados y senadores están trabajando en las reformas para elevar las penas a delincuentes, porque una de las razones de que la población se haga justicia por su propia mano, es por la impunidad.



Sin embargo, aunque se reconoce que la seguridad debe de coordinarse con la sociedad, hay demasiada indiferencia entre las familias, de tal manera que no hay una participación amplia, decidida, a pesar de las invitaciones a organizarse y a autoprotegerse entre el vecindario.



En este sentido lo que se cree que está faltando, son liderazgos. Es decir, que cada vez más personas de reconocida trayectoria se sumen a los esfuerzos de las autoridades municipales, estatal y federal.



Vemos que hay una intensa campaña por parte del gobierno municipal que encabeza el arquitecto Ricardo Ortíz a lo cual debemos de sumarnos. Se trata de una campaña de prevención que incluye las comunidades rurales fomentando el deporte y la cohesión social.



Muy pronto habremos de sumarnos con propuestas específicas al tema de seguridad. El cómo involucrar, el cómo entusiasmar a la mayor parte de las familias irapuatenses es el gran reto.



Vemos que de parte de las agrupaciones empresariales y sociales hay también esta preocupación. Irapuato puede seguir siendo pionero y con éxito en estas medidas en favor de la seguridad.



Pasión por Irapuato es lo que necesitamos.