Futbolista de la liga MX quiere a periodista argentino en México

El portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, invitó a su compatriota y periodista argentino Flavio Azzaro a pasar más de dos semanas en México, para que vea dos juegos de Tigres y Rayados, visite la Ciudad de México y Guadalajara, y así tenga un mayor conocimiento de lo que es el futbol mexicano.

Azzaro calificó como "mierda" al balompié mexicano en el programa de televisión argentino "Futbol al Horno" realizado el domingo.

"Yo no menosprecio el fútbol mexicano, yo digo que es una mierda, yo digo que es una cagada el fútbol mexicano; no es la verdad, es lo que pienso yo, una cagada total. Ninguno de todos los que estamos acá vio en toda su vida un partido entero, los 90 minutos del fútbol mexicano", dijo Azzaro.

Durante un chat organizado por los Tigres desde Playa del Carmen, donde la escuadra felina realiza su pretemporada, Guzmán dijo conocer a Azzaro y reconoció que ha hecho una carrera periodística importante en Argentina, ganándose un lugar en los medios de su país.

"Hoy hablaba con los chicos, y esto tratando de ser lo mas serio posible, lo que yo haría, entendiendo, primero que él (Azzaro) solo conoce Acapulco, decirle que venga a conocer el otro lado, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, que venga a conocer el otro lado que tiene el agua más caliente que Acapulco", externó Nahuel.

El arquero auriazul comentó que intentaría hacerle llegar una invitación al conductor de "Futbol al Horno" para que pase 15 o 20 días en Monterrey y vea un par de partidos de Tigres y de Rayados.

""Que (Azzaro) sienta en primera persona cómo se vive el entorno y que vea por primera vez, porque él dijo que no ve, un partido de futbol (mexicano) durante 90 minutos.

"Y entre todos desglosar un poco este futbol mexicano, que a mi me sorprendió mucho, que tiene intensidad, que tiene afición en todos los partidos, un poco más un poco menos, todos los equipos llevan su gente cuando juegan de local", opinó.

Guzmán manifestó que los clubes del futbol mexicano tienen seriedad en cuanto a lo institucional y cuentan con dirigentes serios.

"Creo que hoy el futbol mexicano, a nivel latinoamericano, está tranquilamente entre las dos o tres mejores ligas del Continente, sin lugar a dudas, en lo futbolístico, en lo profesional, lo institucional, en cuanto a infraestructura, en cuanto a campos.

"Tiene una seriedad el futbol mexicano que se ha ganado el respeto de otras ligas de otras confederaciones y otros países y yo estoy muy contento de ser parte de este futbol", agregó el portero argentino.