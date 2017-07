¡A bailar!

Quien mejor que Rebel Cats para representar la parte rockabilly de la tercera fase del Circuito Indio.

Vince, de la agrupación capitalina, habló sobre el show en León y su participación en este ciclo.

“Regresar a la ciudad que más hemos visitado en 12 años... León es la ciudad en la que más hemos tocado, te lo juro que es lo que más hemos hecho y estamos contentos, agradecidos con toda la gente del Bajío. Ustedes son parte de la gente que nos ha mantenido vivos”.

Del porqué León pide por su propuesta, el miembro fundador de los Rebel Cats dio su opinión:

“No sólo he ido como Rebel Cats, también he ido mucho con Dj sets, meet and greets y ¡está increíble!. En el Bajío está muy interesante la propuesta, la mayoría de las bandas estamos yendo para allá gracias a las redes sociales, a los nuevos consumidores de la música. El norte está dominado por el norteño, los nuevos géneros, la música regional, pero poco a poco los chavitos se están abriendo a las propuestas de sus papás y las redes también están abriendo el proyecto a esas partes de la República”, explicó.

Vince aplaudió la iniciativa del Circuito, la que formará parte de su gira promocional previo a la salida de su séptimo disco.

“De repente sale esta gira de conciertos, es halagador que nos hayan invitado a ser parte de este cartel que está increíble. El que se estén moviendo bandas nuevas que traen un 'high' impresionante lleno de metal, hip hop, rap, de todo.

“Es halagador que seamos la banda de rockabilly que está en los carteles. Estamos bien contentos de ir a este foro (Maybach Concert Hall) que sólo he visto en foto, y que hay amigos que han tocado en los dos primeros ciclos y nos dicen que es un lugar que está muy bonito, a gusto y pues bueno, a ver qué onda con esta gira de Circuito Indio”.

Para la banda formada por: Vincent Van Rock, Lalobilly y Chucho Tormenta, será una oportunidad para que estas propuestas, se expandan en terrenos que aún se resisten.

“Espero que este fenómeno pase más para el sur, y sí está pasando, ya hay mucha gente de Mérida, Campeche, Cancún, que se están abriendo a estas propuestas. Esperemos lo mejor de esta gira, por lo pronto nos vemos en León”, finalizó.

El costo para verlos esta noche en el Maybach Concert Hall es de 170 pesos. El acceso comenzará a partir de las 8 de la noche.