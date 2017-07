Descarta Obra Pública irregularidades... pero oculta información

La dirección de Obra Pública (OP) se negó de nuevo a revelar el techo presupuestal para la compra de nuevas luminarias para el municipio, a pesar de que el martes, cuando ya se entregaron todas las propuestas de los licitantes, se comprometieron a hacerlo.

El titular de OP, Carlos Cortés Galván, argumentó que no podía dar el techo presupuestal que se tenía, pues podría perjudicar el proceso.

“Nosotros tenemos un presupuesto base, no lo puedo decir, porque todavía estoy en un proceso de licitación, cuando yo doy el fallo, doy mi presupuesto base y mi comparativo con cada una de las propuestas. Si lo doy ahorita, me estoy brincando a todo el comité que es quien lo debe de conocer para que empiece a comparar. Claro que lo tenemos, desde que elaboramos el proyecto”, declaró.

Denuncian irregularidades

Cabe recordar que el martes la empresa VLED aseguró que el proceso de licitación para la venta e instalación de 8 mil lámparas led en León está amañado, ya que no se les tomó en cuenta pese a que su propuesta económica era mucho más baja que todas, 55 millones de pesos; mientras que algunas otras superaron los 200 millones de pesos.

Respecto a esto, el director de OP aceptó que no se admiten propuestas de quien no está en el padrón, uno de los señalamientos que hizo VLED, sin embargo, dijo desconocer la situación de esta empresa, puesto que no entregó ninguna propuesta ni participó en la licitación.

“Hablar de que estén inflados (los precios de licitación), perdón pero yo creo que no podemos tener nosotros injerencia en ocho empresas para decir cuál es el precio que deben colocar; ellos mismos ponen el parámetro”, indicó.

Además, reprobó que esta empresa diga tener una mejor propuesta, cuando se revelaron las de los demás licitantes que dieron formalidad al proceso, que duró tres meses.

“Cualquier empresa que pueda estar diciendo que tiene mejores precios, yo con todo respeto, lamento mucho que no hayan participado, porque tiempo, las bases y las reglas del juego quedaron muy claras desde un inicio”, concluyó.