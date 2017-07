Horas en fila por el Fierabono: hasta faltan al trabajo

Eran las cuatro de la tarde y aún faltaban unas 200 personas por atender en las taquillas del estadio, abiertas para renovacr o comprar fierabonos. Pero algunos aficionador no estaban muy contentos con la espera.

"Llevamos fácil ocho horas aquí y hemos avanzado muy poco, no hemos comido, faltamos al trabajo, no sabemos que hacer, pero tenemos que quedarnos porque ya faltamos hoy al trabajo y no podemos faltar mañana también. Ya estamos aquí, ya ni modo", platicó Teresa Oliva, de la colonia San Nicolás.

Las taquillas estaban llenas, con una fila que llegaba hasta la puerta del Domo de la feria y la mayoría de los aficionados formados no había probado bocado. Fatigados, no estaban dispuestos a irse, sin embargo.

"Hubo mucha trampa. La gente de adelante vendía los lugares, como siempre. Llevo siete horas aquí y nada más no avanzo. Pero todo sea por el León". Guadalupe López, colonia Centro

"Estamos aquí porque queremos ver futbol. Esperamos muchos años, ni modo que no esperemos unas horas, además, claro que vale la pena la espera, este torneo vienen los más fuertes y también queremos que nos den preferencia a quienes lo merecemos, los que llevamos siendo fieles a la camiseta desde siempre", dijo Terry López, del Coecillo.

El Club informó que estaban estrenando sistema, por lo que la espera se alargó, pues no tuvieron tiempo de capacitar a quienes estaban en taquillas vendiendo las tarjetas.

"Yo creo que ése es el único 'pero', la verdad no está bien, porque nos tienen aquí desde las nueve de la mañana y nosotros no tenemos la culpa. Además, la publicidad en redes sociales está mal, tiene información que no es verdad, como la hora de apertura y cierre de las taquillas", explicó Pablo Torres, de la colonia Andrade.

"Cada partido venimos, pero esta venta se me hace inhumana, muy mal organizada. Alguien debe salir y poner orden". Cecilia Rivera, Guanajuato Capital

La venta de fierabonos para la temporada 2017-2018, comenzó ayer y se venden sólo cuatro tarjetas, personalizadas y numeradas, por persona.