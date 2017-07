Recogerán basura con la condición de...

“PASA quiere todo, pero sin apoyar”, señalaron ex recolectores que están dispuestos a colaborar en la recolección de basura, pero dijeron que aún está pendiente que la empresa compense los daños y perjuicios por incumplir en la clausura del relleno sanitario en 2001.



Roboan Rodríguez Carrera, miembro de la cooperativa Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente (TSMA), anteriormente Movimiento de Pepenadores de León, señaló ayer que PASA no ha cumplido a los ex pepenadores desde hace 16 años.



Esto cuando la empresa cerró el relleno de la colonia Jacinto López y dejó sin empleo a decenas de personas.



Hace mes y medio la Dirección del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) buscó a la cooperativa porque tal vez apoyaría en el plan de contingencia, pero hace unos días cambió de opinión por “órdenes de más arriba”.



“Nos preparamos con 10 cuadrillas, en cada unidad habría de dos a tres recolectores. La intención era que con apoyo de los ex recolectores la cooperativa apoyaría al SIAP y se hiciera un solo contrato; sólo así entrarían los ex concesionarios”, señaló Rodríguez.



“La empresa PASA entraría a brindar el servicio a la ciudad en tres meses y no ahora, pero por querer dar una imagen bonita se aventó el paquete, trae camiones desde Monterrey e inicia la contratación del personal y se comunica con nosotros (cooperativa)”, añadió.



En una reunión la TSMA le propuso a la empresa cuatro puntos, pero PASA se negó a todos.



“A base de convenio le solicitábamos que contratara los 10 camiones que ya estaban listos con todo y personal, pero nos dijeron que era imposible; les dimos la segunda propuesta de que todos los camiones que tienen de recolección particular nos los diera en vez de que los enterraran, pero dijeron no”.



“La tercera propuesta era firmar ante notario el compromiso de compensar el daño que hizo a los pepenadores, pero contestaron que era difícil; la cuarta opción fue que aumentara el salario a los jóvenes, pues les paga mil 050 pesos a la semana, nosotros pedíamos un incremento a mil 800 pesos... y no quisieron”, lamentó Rodríguez Carrera.



A pesar de que hace cinco meses el Ayuntamiento dio la orden a PASA para que compensara el daño a los pepenadores con una camioneta de tres toneladas, no lo ha cumplido.



“La regidora Beatriz Yamamoto y el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, pidieron a la empresa ese beneficio pero contestó que hasta que compren una nueva camioneta nos darían la que fueran a reemplazar”, narró.



“Ahora que necesitan a mucha gente para recoger la basura de toda la ciudad vemos justo que nos apoyen con lo que hace mucho se le pidió y no sólo eso. Porque esa camioneta la pidió Ricardo de la Parra, pero nosotros dijimos que necesitábamos un camión de volteo de 10 a 13 toneladas y una retroexcavadora”, añadió el integrante.



“No es una condición para brindar apoyo sino más bien es una deuda que no se ha pagado, señaló Roboan.



“La empresa no ha cumplido la orden del Ayuntamiento, nosotros somos los terceros afectados. Son temas posiblemente diferentes pero es la misma empresa y somos los mismos afectados”, aclaró.



Además, la cooperativa sigue en espera de firmar el convenio con el SIAP para que diario lleguen de tres a cinco camiones al Centro de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos Municipales que abrió la misma cooperativa.



“Nos pidieron comprensión porque estaba lo del fallo pero ya se arregló eso y seguimos en la espera”, finalizó.

Padecen fallas en el servicio

En zonas como el barrio de San Miguel y la colonia Cerrito de Jerez todavía no se reestablece el servicio de recolección de basura.



Por la calle Río Lerma, de San Miguel, los vecinos han batallado ya que afuera de sus casas diariamente crecen las pilas de bolsas con desechos.



Costales mosqueados y aromas desagradables es lo que se percibe en el área donde los camiones recolectores dejaron de pasar desde el jueves anterior.



“Debería haber pasado el domingo pero no pasó, ya son tres días. Esa basura es la del domingo y ya sacaron más, por aquí pasa domingo, martes y jueves, a ver si hoy pasa, si no va amanecer peor mañana (hoy)”, aseguró José Reyes Mireles, vecino.



“El domingo no pasó y le tocaba, quién sabe si pase hoy (ayer) o cuándo, en la privada también tienen toda la basura”, dijo Mayra Díaz, comerciante de la calle Río Lerma.



Y también por la calle Río Usumacinta se quedaron con sus bolsas.



“Ayer (antier) pasó pero como era día de tianguis entonces la basura de por aquí se quedó; ahora mucha gente vino y la acumuló aquí en la esquina, no se vale”, aseguró Graciela Preciado.



“No he podido ni almorzar porque afuera del negocio me dejaron un tiradero y huele muy mal y pues me da asco”, añadió.



Su local se ubica entre las calles Honda de San Miguel y Río Usumacinta.



Los alumnos de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, que se encuentra en la calle Cofre de Perote de la colonia Cerrito de Jerez también resultaron afectados, ya que afuera del plantel ayer había por lo menos 20 costales repletos.



“Los de la basura no pasaron ayer que tocaba y esto es peligroso porque se puede convertir en un foco de infección”, aseveró Ruth Lira, otra vecina afectada.