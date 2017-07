*** LE TOCA A CEBSA



Si nuestro presidente Héctor López sigue adelante con el concurso actual para instalar alumbrado led en bulevares y calles, el ganador es… CEBSA.



*** VOY DERECHO



Los leoneses podríamos ahorrar por lo menos 70 millones en la primera compra e instalación de lámparas, si nuestras autoridades escucharan a expertos.



***¡FUERA!



Hasta ahora la regla de mayor eficiencia y máximo ahorro no aplica en esta licitación de alumbrado. Por lo menos cuatro compañías mexicanas, con mega prestigio internacional, más baratas y seguras, están fuera del concurso.

***INVERSIÓN EXTRANJERA, LA JOYA



En el discurso Guanajuato es vendido casi casi como el paraíso de la inversión extranjera. El boom de la industria automotriz en los últimos años confirma que es un estado atractivo para el capital. El gobernador Miguel Márquez Márquez, y sus antecesores inmediatos, el alcalde leonés Héctor López Santillana (que fue interino) y Juan Manuel Oliva Ramírez, presumieron este tema como “la joya de la corona” de sus gobiernos.



*MEJOR QUE EL PAÍS



Un vistazo a menos discursos y más datos nos evidencia que Guanajuato sí es atractivo, pero no como lo pintan. La Secretaría de Economía federal en su indicador de “Inversión Extranjera Directa” registra el primer trimestre de 2017 un monto para la entidad de 424.9 millones de dólares. Eso representa 1.6% menos que el mismo periodo de 2016, muy bueno considerando que en el País se redujo en 26%.



*PEOR QUE LA REGIÓN



Sin embargo, ese mismo reporte revela que la IED en Querétaro el primer trimestre de 2017 fue de 380 millones de dólares, en Aguascalientes 342 mdd y en San Luis Potosí 294 mdd; eso significa que crecieron respecto a 2016 en 75%, 177% y 71%, respectivamente. Eso mientras Guanajuato se estancó. En el indicador de inversión extranjera por habitante la entidad es el último lugar en la región Bajío.



*ACUSA TRIUNFALISMO



Y luego de que al senador panista Juan Carlos Romero Hicks le han funcionado sus videos en redes sociales su hermano, el priísta presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis, lo ha replicado. En días pasados precisamente puso sobre la mesa la reflexión de la inversión extranjera en la entidad y señaló: “Nos vemos envueltos en un triunfalismo que no refleja los retos para acelerar las inversiones”.



*A VIAJAR



El priísta ex Director de Bancomext en el gobierno de Vicente Fox Quesada, y quien aspira a la candidatura a Gobernador, celebró el viaje de Miguel Márquez a Japón, pues dijo que no salir es dejar ir las oportunidades.



*FORO EN LEÓN



La Fundación Colosio alista un foro sobre “transparencia y rendición de cuentas” pronto en León, al que está convocando a analistas políticos como Luis Carlos Ugalde, Carlos Elizondo y Alfonso Zárate. José Luis espera también a la recién desempacada delegada del PRI en Guanajuato, Graciela Ortiz.

***ROMERO EN CNN



Desde el 8 de mayo pasado que levantó la mano para decir “anótenme” como aspirante presidencial, el senador por Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, anda aquí y allá en los foros que pueda para posicionarse. Hace unos días aprovechó el espacio de la cadena de noticias CNN en el que habló de promover con Estados Unidos una relación constructiva con su gobierno, con los empresarios y con la sociedad civil.



*EDUCAR A TRUMP



En la entrevista, que en sus redes supera las siete mil reproducciones, dijo que “invitaría al presidente Donald Trump a que se eduque y aprenda lo que es México, no es con agresión como vamos a salir adelante”. En su gira en Washington la semana pasada se reunió con los senadores Ron Johnson y Tom Udall.

***FIDEICOMISO, UUURGE



El Fideicomiso de Seguridad de León ya tiene mucho cocinándose y es hora que no está servido. Se dice que es cuestión de días para terminar con los trámites burocráticos que le den vida, ¡¡ya uuurge!! El recurso público está comprometido, los proyectos listos, y el Comité Técnico esperando luz verde.



*QUE NO HAYA DUDAS



La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Rocío Naveja Oliva, comparte que se están “tronando los dedos y esperando todos en la puerta de salida”, pero hay pasos que cumplir para no dejar ningún cabo suelto en que los recursos y proyectos se ejecuten con transparencia. Después de todo se trata de una iniciativa ciudadana pero la responsabilidad no dejar de ser de las autoridades.



*CADA QUIEN LO SUYO



La Mesa Ciudadana trabajó en los proyectos de dignificación policial, unidad de inteligencia y de prevención del delito, pero es el Comité Técnico el que autoriza aplicar los recursos y finalmente el Gobierno Municipal el que licita o asigna, según corresponda, los contratos que deben hacer. De arranque está la palabra de 12.5 millones de Estado e igual Municipio, que urge gastar pronto y bien.



*CIUDADANOS LISTOS



El Comité Técnico del Fideicomiso lo integran seis ciudadanos, tres del Municipio y uno del Estado. Los ciudadanos tienen cuatro meses listos esperando que les den el banderazo de salida, y siguen todos puestos: Antonio García, René Solano, Ignacio Morales, Alfonso Morales, Jaime Gallardo, y el sexto que falta someter a la aprobación de la Mesa de Seguridad es el nombre del empresario Jorge Gómez.

***VOCERO, NADA



Ya pasaron cinco semanas de la salida del director de Comunicación Social del Municipio de León, Ignacio Camacho, y es hora que la vacante no se cubre. El alcalde Héctor López Santillana lo sigue pensando. No tiene mucho tiempo pues el II Informe de Gobierno es en septiembre, es decir, a la vuelta de la esquina.

***DIEGO EN LA IBERO



De regreso de Arizona en trabajo con migrantes el secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, estará hoy en la Ibero en la presentación de los dos primeros libros que abordan el análisis de la estrategia “Impulso Social”, y que están coordinados por el Observatorio Académico de Desarrollo Social, un organismo que suma a seis universidades con la tarea de evaluar la política social.

Pide Salim a Álvar intervenir en León

Ahora que ya es Ley su iniciativa de sancionar la demora en los vuelos, el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, se propuso intervenir en el complejo problema de la inseguridad.



Para intercambiar información sobre el tema y revisar qué más hacer desde el Congreso de la Unión el legislador leonés se reunió hace unos días con el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.



También trascendió que el panista le pidió una más decidida intervención ante la violencia en León.