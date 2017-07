Ahora podrás viajar con tu mascota

Ahora las líneas de autobuses Ómnibus, ETN, Futura y Primera Plus permiten a los usuarios viajar con sus mascotas. La condición es llevarlos en una jaula transportadora, preferentemente sedados. En el caso de los perros que sirvan de lazarillo, podrán abordar el autobús. Los viajes no deberán exceder más de ocho horas de trayecto , los destinos no deberán exceder los 30 grados de temperatura.



Asimismo, las mascotas deben contar con un certificado de salud y vacunación. Si los canes son de gran tamaño, Ómnibus y ETN agregarán un importe. Primera Plus también impone tarifa adicional.